Der Aufstieg fortschrittlicher industrieller Beschichtungen

Die industrielle Renaissance Europas stößt auf eine unbequeme Wahrheit: Die Instandhaltung bestehender Infrastruktur könnte sich als kostspieliger – und strategisch bedeutsamer – erweisen als der Aufbau neuer Kapazitäten.

Von Offshore-Windparks in der Nordsee über alternde Brücken in Deutschland bis hin zu petrochemischen Anlagen entlang des Mittelmeers steht die Infrastruktur des Kontinents unter erheblichem Druck. Korrosion, eine langsame und oft unsichtbare Kraft, steht im Zentrum dieser Herausforderung. Sie ist nicht nur ein technisches, sondern auch ein wirtschaftliches Problem, das stillschweigend die Produktivität untergräbt und die Kosten der Energiewende erhöht.

Das Ausmaß ist enorm. Schätzungen zufolge verursacht Korrosion weltweit jährlich Kosten in Billionenhöhe – eine Belastung, die insbesondere hochentwickelte Industrieregionen wie Europa mit ihren umfangreichen und alternden Anlagenbeständen trifft. In einer Zeit, die von fiskalischen Zwängen und klimapolitischen Verpflichtungen geprägt ist, entwickelt sich die Verlängerung der Lebensdauer von Infrastruktur zunehmend zu einer politischen Priorität. Die Logik ist einfach: Die günstigste Tonne Stahl ist jene, die nicht ersetzt werden muss.

Hier rücken Materialwissenschaft und Technologie ins Zentrum der Industriepolitik. Zu den aufmerksam beobachteten Entwicklungen zählt Graphen, ein atomdünnes Kohlenstoffmaterial, das erstmals 2004 isoliert wurde. Über Jahre hinweg galt es als Durchbruch mit Anwendungen von Halbleitern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Überführung dieses Potenzials in kommerzielle Realität hat sich jedoch als deutlich schwieriger erwiesen als vielfach erwartet. Wie ein Branchenbeobachter formulierte, besteht die zentrale Herausforderung darin, den Schritt „vom Labor in die Produktion“ zu bewältigen.

Die Beschichtungsindustrie bietet hierfür ein besonders aufschlussreiches Beispiel. Schutzbeschichtungen stellen in Branchen wie Energie, Transport und Bauwesen die erste Verteidigungslinie gegen Korrosion dar. Bestehende Lösungen – Epoxidharze, Farben und metallische Beschichtungen – sind wirksam, jedoch nicht frei von Schwächen: Sie altern, verlieren an Leistung und erfordern kostenintensive Wartungszyklen. Die einzigartigen physikalischen Eigenschaften von Graphen, darunter hohe Festigkeit, Flexibilität und Wasserundurchlässigkeit, bieten das Potenzial, bestehende Beschichtungen zu verbessern, ohne deren Herstellung oder Anwendung grundlegend zu verändern.

Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass graphenverstärkte Epoxidbeschichtungen die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen deutlich erhöhen können – ein signifikanter Leistungssprung für stahlbasierte Infrastrukturen. Theoretisch könnten daraus längere Wartungsintervalle, geringere Lebenszykluskosten und eine reduzierte Umweltbelastung resultieren – eine attraktive Perspektive für Regierungen und große Infrastruktureigentümer, die mit Dekarbonisierungszielen und Budgetdruck konfrontiert sind.

Gleichwohl bleibt die Spannung bestehen. Graphen ist, wie Branchenvertreter einräumen, „zu Tode gehypt“ worden, während die kommerzielle Durchdringung hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Die Hindernisse sind bekannt: hohe Produktionskosten, Schwierigkeiten bei der Skalierung sowie die Integration neuer Materialien in konservative industrielle Lieferketten. Europa hat trotz seiner starken Forschungsbasis mehrere frühe Graphenunternehmen gesehen, die Schwierigkeiten hatten, Profitabilität oder Skaleneffekte zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund bietet Sparc Technologies ein Fallbeispiel dafür, wie sich der Sektor möglicherweise einer kommerziellen Nutzung annähert – wenngleich mit den üblichen Unsicherheiten, die frühe industrielle Innovationen begleiten.

Das in Australien börsennotierte, jedoch zunehmend global ausgerichtete Unternehmen entwickelt seit mehr als sechs Jahren ein graphenbasiertes Additiv namens ecosparc. Anstatt Beschichtungen grundlegend neu zu erfinden, verfolgt Sparc einen inkrementellen Ansatz: Bestehende Epoxidformulierungen werden mit kleinen Mengen Graphen ergänzt, um deren Leistungsfähigkeit zu steigern. Diese Strategie spiegelt eine grundlegende Erkenntnis der Materialindustrie wider – dass sich Innovation häufig weniger durch radikale Umbrüche als durch Kompatibilität mit etablierten Prozessen durchsetzt.

Es gibt Anzeichen dafür, dass dieser Ansatz auf Resonanz stößt. Sparc meldete Ende 2025 seinen ersten kommerziellen Verkauf von ecosparc, nachdem Labortests eine überlegene Leistung im Vergleich zu konkurrierenden Graphenprodukten und Standardbeschichtungen gezeigt hatten. Besonders aufschlussreich ist jedoch die vertiefte Zusammenarbeit mit etablierten Industrieakteuren. Eine Kooperation mit AkzoNobel – einem der größten Beschichtungshersteller Europas – hat sich von der experimentellen Phase hin zu einer frühen Kommerzialisierung entwickelt. Nach mehr als 21 Monaten Feldtests und mehreren Laborphasen bereitet AkzoNobel die Einführung einer graphenverstärkten Version seiner weit verbreiteten Schutzbeschichtung Interzone 954 vor, in die ecosparc integriert wird.

Diese Entwicklung ist nicht deshalb bedeutsam, weil sie die Überlegenheit von Graphen im abstrakten Sinne beweist, sondern weil sie das Material in ein etabliertes, weltweit anerkanntes Produkt mit langjähriger Betriebserfahrung einbettet. Interzone 954 wird seit Jahrzehnten in Offshore-, maritimen und industriellen Anwendungen eingesetzt. Die Integration eines Graphenadditivs in ein solches Produkt deutet auf ein Maß an Vertrauen hin, das dem Sektor bislang oft gefehlt hat. Zugleich zeigt sich ein pragmatischer Marktzugang: Graphen ersetzt bestehende Lösungen nicht, sondern ergänzt sie.

Die breitere Strategie von Sparc verdeutlicht zudem ein Verständnis für das notwendige Innovationsökosystem. Die Entwicklung KI-gestützter Software zur Korrosionsbewertung in Zusammenarbeit mit einer akademischen Einrichtung weist darauf hin, dass nicht nur die Materialien selbst, sondern auch deren Bewertung und Validierung modernisiert werden sollen. In einer Branche, in der Prüfmethoden seit Jahrzehnten weitgehend unverändert sind, könnten solche Ansätze die Akzeptanz beschleunigen.

All dies beseitigt jedoch nicht die Risiken. Die Geschichte der Kommerzialisierung von Graphen ist von Rückschlägen geprägt – von Unternehmen, die an der Skalierung scheiterten, bis hin zu solchen, denen es nicht gelang, nachhaltige Umsätze zu generieren. Auch Sparc befindet sich noch in einer frühen Phase, mit begrenzten Einnahmen und einem Geschäftsmodell, das von einer breiteren Marktdurchdringung abhängt. Der adressierbare Markt – im Segment der Schutzbeschichtungen auf rund 1 Milliarde US-Dollar jährlich geschätzt – ist zwar bedeutend, zugleich jedoch stark umkämpft und von regulatorischen sowie technischen Hürden geprägt.

Für Europa reicht die Bedeutung jedoch über einzelne Unternehmen hinaus. Das Streben nach strategischer Autonomie umfasst zunehmend nicht nur Energie und Halbleiter, sondern auch fortschrittliche Materialien. Die EU hat bereits erheblich in die Graphenforschung investiert, unter anderem im Rahmen der Initiative „Graphene Flagship“, doch die kommerziellen Ergebnisse sind bislang uneinheitlich. Die zentrale Herausforderung besteht nun darin, wissenschaftliche Führungsposition in industrielle Wertschöpfung zu überführen.

Graphenverstärkte Beschichtungen befinden sich an der Schnittstelle mehrerer europäischer Prioritäten: Infrastrukturresilienz, Energiewende und Nachhaltigkeit. Offshore-Windkraft, ein zentraler Baustein der Dekarbonisierungsstrategie der EU, ist stark auf Stahlkonstruktionen angewiesen, die extremen Korrosionsbedingungen ausgesetzt sind. Eine Verlängerung ihrer Lebensdauer könnte die Wirtschaftlichkeit solcher Projekte spürbar verbessern – insbesondere in einem Umfeld steigender Kosten.

Auch die Sanierung alternder Infrastruktur – Brücken, Schienennetze und Pipelines – bietet ein erhebliches Anwendungspotenzial. Die Betonung der Kreislaufwirtschaft durch die Europäische Kommission steht im Einklang mit dem Ansatz, bestehende Anlagen länger zu nutzen, anstatt sie zu ersetzen. In diesem Kontext sind fortschrittliche Beschichtungen nicht nur eine technische Verbesserung, sondern ein industriepolitisches Instrument.

Mit Blick nach vorn dürfte die Entwicklung graphenverstärkter Beschichtungen einem bekannten Muster folgen: eine schrittweise Einführung in hochwertigen, leistungskritischen Anwendungen, gefolgt von einer breiteren Verbreitung mit sinkenden Kosten und wachsendem Vertrauen. Unternehmen wie Sparc können dabei eine Rolle spielen, jedoch stets im Zusammenspiel mit einem breiteren Netzwerk aus Herstellern, Forschungseinrichtungen und politischen Entscheidungsträgern.

Die eigentliche Geschichte ist weniger die eines einzelnen technologischen Durchbruchs als vielmehr die eines stillen Wandels industrieller Prioritäten. Während Europa die Herausforderungen von Dekarbonisierung und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit bewältigt, könnte die Fähigkeit, bestehende Anlagen zu erhalten und zu verbessern, ebenso entscheidend sein wie der Neubau. Graphen, einst das Symbol überhöhter Erwartungen in der Materialforschung, könnte letztlich seinen Platz finden – nicht als Revolution, sondern als pragmatische Lösung für ein sehr altes Problem.

Sources:

https://www.european-coatings.com/news/markets-companies/graphene-the- ...

https://www.pcimag.com/articles/113556-how-graphene-enhanced-coatings- ...

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