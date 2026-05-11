JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,00 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe nach dem ersten Quartal ihre diesjährige Ergebnisschätzung (EPS) wegen höherer Erträge und einer geringeren Risikovorsorge um zwei Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Für 2027 und 2028 schraubte sie ihre EPS-Prognosen um ein Prozent hoch./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 5,882EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.