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    Aminona Capital Partners schließt zweiten Immobilienfonds für Lateinamerika ab

    ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 11. Mai 2026 / Aminona Capital Partners hat erfolgreich beim Abschluss eines zweiten Fonds für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Süd- und Mittelamerika beraten und mitgewirkt, der speziell auf groß angelegte Immobilieninvestitionen in der Region ausgerichtet ist.

     

     

    Die Mitbegründer Nicolas Jenik und Phillip Morelle blicken sehr optimistisch auf die Immobilienaussichten in Lateinamerika, insbesondere in Ländern wie Argentinien, Chile, Kolumbien und Venezuela, die bereits hohe Renditen erzielen und voraussichtlich weiter wachsen werden.

     

    Dank eines umfangreichen Netzwerks vor Ort in der Region und fundierter Kenntnisse der Marktdynamik im lateinamerikanischen Immobiliensektor ist Aminona Capital Partners in der Lage, Anlegern einen Mehrwert zu bieten und die Renditen zu maximieren.

     

    Nun ist geplant, in naher Zukunft einen dritten Immobilienfonds für dieselbe Region aufzulegen, der dieselbe chancenorientierte Strategie verfolgt: die Suche nach Transaktionen mit Mehrwert, die Neupositionierung von Immobilienentwicklungen, gut finanzierte Bauvorhaben und die Suche nach Objekten in guter Lage, um den Wert zu maximieren.

     

     

    Über Aminona Capital Partners (ACP):

     

    ACP ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das sich rühmt, in einem sich ständig wandelnden makroökonomischen Umfeld erfolgreiche, disruptive Analysen zu liefern und dem Marktkonsens stets einen Schritt voraus zu sein. Durch Partnerschaften mit wichtigen globalen Akteuren ist ACP strategisch gut positioniert, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und Mandate in unseren Kerngeschäftsbereichen auszuführen.

     

    https://www.aminonacapital.com/

    info@aminonacapital.com

    +44020 79522920

     

    QUELLE: Aminona Capital Partners

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Verfasst von IRW Press
    Aminona Capital Partners schließt zweiten Immobilienfonds für Lateinamerika ab ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 11. Mai 2026 / Aminona Capital Partners hat erfolgreich beim Abschluss eines zweiten Fonds für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Süd- und Mittelamerika beraten und mitgewirkt, der speziell auf groß angelegte …
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