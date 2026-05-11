Börsen Start Update
Börsenstart USA - 11.05. - S&P 500 stark +0,18 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.691,37 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +1,45 %, Merck & Co +1,42 %, 3M +0,99 %, Goldman Sachs Group +0,96 %, Honeywell International +0,87 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,63 %, Procter & Gamble -1,79 %, Microsoft -1,27 %, Salesforce -0,99 %, IBM -0,93 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.199,79 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Western Digital +6,09 %, Qualcomm +6,01 %, Seagate Technology Holdings +4,22 %, Micron Technology +2,98 %, Vertex Pharmaceuticals +2,52 %
Flop-Werte: MercadoLibre -5,14 %, Shopify -3,89 %, ASML Holding NV NY -3,33 %, DoorDash Registered (A) -3,16 %, Axon Enterprise -3,08 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:48) bei 7.409,12 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Moderna +6,88 %, Western Digital +6,09 %, Qualcomm +6,01 %, Lumentum Holdings +5,83 %, Albemarle +5,32 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -9,42 %, Dollar General Corporation -5,47 %, Dell Technologies Registered (C) -5,27 %, Target -5,08 %, Dollar Tree -4,17 %
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