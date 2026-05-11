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    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Trade Desk Registered (A) Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 11.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die The Trade Desk Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Trade Desk Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - The Trade Desk Registered (A) Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 11.05.2026
    Foto: 1229067372

    The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

    The Trade Desk Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die The Trade Desk Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -9,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die The Trade Desk Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,37 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -5,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die The Trade Desk Registered (A) um -39,66 % verloren.

    Während The Trade Desk Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,22 %
    1 Monat +14,42 %
    3 Monate -17,37 %
    1 Jahr -68,99 %
    Stand: 11.05.2026, 16:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von The Trade Desk (TTD). Der Kurs reagiert auf eine schwächere Umsatzprognose (Q2: mindestens 750 Mio USD). 12-Monatsziele liegen bei ca. 29,56 USD (~26% Aufwärtspotenzial). Großanleger wie Vanguard und State Street erhöhen Positionen; Insiderkäufe werden beobachtet. Strategische Partnerschaften (DramaBox, Pacvue, Skai) und WM2026-Werbeausgaben werden als fundamentale Treiber diskutiert.

    Zur The Trade Desk Registered (A) Diskussion

    Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    Es gibt 427 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,57 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 11.05. - S&P 500 stark +0,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,12 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,28 %. Snap Inc verliert -3,97 % Roku Registered (A) notiert im Minus, mit -1,47 %.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Trade Desk Registered (A)

    -6,75 %
    -15,07 %
    +13,40 %
    -18,29 %
    -70,40 %
    -68,21 %
    -52,88 %
    +647,34 %
    ISIN:US88339J1051WKN:A2ARCV
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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