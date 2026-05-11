Litauen will ukrainische Experten einladen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will ukrainische Spezialisten nach Vilnius einladen, um sich über die Abwehr anfliegender Drohnen beraten zu lassen. Die Experten sollen nach Angaben von Verteidigungsminister Robertas Kaunas ihre Erfahrungen mit der dem baltischen EU- und Nato-Land teilen, in dem es wiederholt zu Vorfällen mit einfliegenden Drohnen gekommen ist. Die Ukraine gilt im fünften Jahr des Abwehrkampfes gegen Russland als ein weltweit führendes Land im Drohnenkampf.

"Wir werden sie nach Litauen einladen, um unsere bisherige Arbeit und die eingeschlagenen Wege zu evaluieren, damit wir nicht einfach weitere Fehler begehen", sagte Kaunas litauischen Medienberichten zufolge nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidialamtschef Kyrylo Budanow in Vilnius, der seinerseits Hilfe zusagte. Zuvor hatte bereits ukrainische Außenminister Andrij Sybiha die Entsendung von Experten angeboten.