DZ BANK stuft Fresenius SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro je Aktie belassen. Sven Kürten sieht den Medizinkonzern nach erfolgreicher Neuaufstellung operativ wie finanziell deutlich gestärkt. Mit einem sehr guten Start in das Jahr 2026 habe Fresenius den Aufwärtstrend bestätigt, schrieb der Analyst am Montag. Er glaubt, dass die Gewinnprognose im Jahresverlauf erhöht werden könnte./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 40,27EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,02 € , was eine Steigerung von +5,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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