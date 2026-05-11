DZ BANK stuft Fresenius SE auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 57 Euro je Aktie belassen. Sven Kürten sieht den Medizinkonzern nach erfolgreicher Neuaufstellung operativ wie finanziell deutlich gestärkt. Mit einem sehr guten Start in das Jahr 2026 habe Fresenius den Aufwärtstrend bestätigt, schrieb der Analyst am Montag. Er glaubt, dass die Gewinnprognose im Jahresverlauf erhöht werden könnte./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 40,27EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sven Kürten
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
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