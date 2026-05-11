🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    ROUNDUP 2

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hochtief mit Licht und Schatten - Kurseinbruch nur von kurzer Dauer

    ROUNDUP 2 - Hochtief mit Licht und Schatten - Kurseinbruch nur von kurzer Dauer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurs aktualisiert)

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hält nach einem gemischt ausgefallenen Quartal an seinem Gewinnziel für 2026 fest. Der Umsatz war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 5,3 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn im Jahresvergleich legte um knapp 30 Prozent auf 217 Millionen Euro zu. Analysten hatten beim Erlös mit mehr und beim Gewinn mit weniger gerechnet.

    An der Börse kamen die Quartalszahlen zunächst nicht gut an. Die Aktien rutschten in einer ersten Reaktion bis auf 501 Euro ab. Zuletzt notierten die Papiere unverändert bei 549 Euro. Seit dem Rekordhoch von 554 Euro am vergangenen Mittwoch war ihr Kurs kaum von der Stelle gekommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hochtief!
    Long
    520,00€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    580,70€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 11,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Auftragsbücher von Hochtief sind dank des KI-Booms gut gefüllt. Der Ordereingang wuchs um mehr als 17 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Davon stammte 60 Prozent aus den Wachstumsbereichen, hieß es. Der Auftragsbestand betrug Ende März 79,3 Milliarden Euro.

    "Wir sind erfolgreich in das Jahr 2026 gestartet, mit hohen Gewinnzuwächsen und einem Rekord-Auftragsbestand", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist laut Mitteilung.

    Experte Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies bescheinigte dem Baukonzern einen guten Jahresstart. Der Nettogewinn liege dank der australischen Tochter Turner 4,6 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung. Deren ähnlich starker Auftragseingang deute auf eine weiter anziehende Nachfrage im Sog des Rechenzentren-Booms für Künstliche Intelligenz (KI) hin. Vor diesem Hintergrund wirke das für 2026 weiter angestrebte Gewinnplus des Konzerns von 20 bis 30 Prozent konservativ.

    Unternehmenschef Santamaría Cases sieht sein Unternehmen vor allem in Wachstumsbereichen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, Verteidigung sowie im Tech-Sektor gut positioniert. In diesen Bereichen steige die Nachfrage nach moderner Infrastruktur immer stärker. Tech-Konzerne stecken wegen wachsender Datenmengen und des KI-Trends viel Geld in den Ausbau von Rechenleistung. Aber auch Regierungen weltweit haben ihre Budgets für die Verteidigung deutlich erhöht.

    Im laufenden Jahr rechnet die Hochtief-Spitze dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro. 2025 war der bereinigte Gewinn um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen.

    Inklusive Sondereffekten wies Hochtief in den ersten drei Monaten einen Gewinn von 210 Millionen Euro aus. Das waren fast ein Drittel weniger als im Vorjahr, als Hochtief von der Flatiron-Transaktion profitiert hatte. Hochtief und der spanische Mutterkonzern ACS hatten durch einen Zusammenschluss der US-Tochter und der ACS-Tochter Dragados North America das zweitgrößte Tiefbau- und Bauunternehmen in den Vereinigten Staaten geschaffen. Hochtief hält an dem Unternehmen 38,2 Prozent der Anteile, ACS die restlichen 61,8 Prozent.

    Der Aktienkurs des mehrheitlich zum spanischen Infrastrukturkonzern ACS gehörenden Baukonzerns hat seit dem Sommer 2025 ein Rekordhoch nach dem anderen geknackt. Vor allem größere Aufträge im Bereich Rechenzentren gaben ihm Auftrieb. Seit dem Jahreswechsel ist das Papier um mehr als die Hälfte gestiegen. Auf Sicht von zwölf Monaten notiert der Anteilschein um mehr als das Dreifache höher./mne/stw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 545,5 auf Tradegate (11. Mai 2026, 16:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +19,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 42,82 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 420,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 480,00EUR was eine Bandbreite von -49,18 %/-12,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursentwicklung der Hochtief-Aktie, teils rasante Mehrfachgewinne (Verzehnfachung, +14%-Schübe), individuelle Ein- und Ausstiegs-Kurse (ca. 51,77–80 €), verpasste Gewinne, Debatte über Bewertung/Zu-teuer-Eindruck versus weiteres Aufwärtspotenzial, Dividendencharakter und Erwartungen auf mögliche Rücksetzer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Hochtief eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Hochtief mit Licht und Schatten - Kurseinbruch nur von kurzer Dauer Der Baukonzern Hochtief hält nach einem gemischt ausgefallenen Quartal an seinem Gewinnziel für 2026 fest. Der Umsatz war in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 5,3 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     