Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, volatiles Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Positive Meldungen zu Drohnen-Schutzschild/Kooperationen werden diskutiert, doch der Preis läuft bislang nur seitwärts mit zeitweisem Druck. Kursziele um 1.000 € werden genannt; wesentliche Treiber bleiben Q2-Ergebnis, Margen und Auftragslage. Kurzfristig dominiert Unsicherheit, langfristig von Aufträgen abhängig. 14-Tage-Performance ist nicht genannt.