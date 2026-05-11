Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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GEA Group
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 1
Performance 1M: -10,48 %
Performance 1M: -10,48 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -5,25 %
Tagesperformance: -5,25 %
Platz 2
Performance 1M: -20,65 %
Performance 1M: -20,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, volatiles Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Positive Meldungen zu Drohnen-Schutzschild/Kooperationen werden diskutiert, doch der Preis läuft bislang nur seitwärts mit zeitweisem Druck. Kursziele um 1.000 € werden genannt; wesentliche Treiber bleiben Q2-Ergebnis, Margen und Auftragslage. Kurzfristig dominiert Unsicherheit, langfristig von Aufträgen abhängig. 14-Tage-Performance ist nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 3
Performance 1M: -7,67 %
Performance 1M: -7,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
MTU-Aktien-Sentiment bleibt gemischt. Kurzfristig dominiert geopolitische Unsicherheit (Iran-Konflikt) mit Abgabenängsten, während einige eine Einstiegschance um 280 € sehen. Fundamentale Sicht bleibt robust: Margin ca. 15,5% und starkes Wartungs-/Ersatzteilgeschäft; langfristig Cashflows durch Triebwerksprogramme. 14 Tage: Kurs schwankt grob zwischen 280–300 €. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
adidas
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 4
Performance 1M: +6,54 %
Performance 1M: +6,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt Adidas-Sentiment gemischt: Positive Beiträge nennen jüngste Kurszuwächse und Kaufzone unter 143 €, negative Hinweise sprechen von kurzfristigen Rückgängen, z. B. ca. −2,34% heute. Eine klare 14-Tage-Performance wird nicht genannt; Diskussionen drehen sich auch um Dividende/Divi-Abschlag. Insgesamt vorsichtig-spekulatives Anleger-Verhalten.
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 5
Performance 1M: +6,54 %
Performance 1M: +6,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Technisch liegen Widerstände um 188–190 €, Charttechnik Richtung 220 €. Kursbewegung in den letzten 14 Tagen grob 179–220 €. Fundamentale Signale: Grid Technologies mit Rekord-Auftragsbeständen; Free Cashflow-Prognose bis 8 Mrd. € 2026; Margen teils über Erwartungen. Skepsis bleibt, Abwärtsrisiken werden diskutiert.
BASF
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 6
Performance 1M: -5,76 %
Performance 1M: -5,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum-Fazit: BASF-Stimmung gemischt bis bullisch. Positive Treiber: ARP‑Rückkäufe, Insiderkäufe (Bock, Kothrade, Scharpwinkel), Goldman-Ziel 65 €, Agrarsparte‑Spin-off-Fantasie. Technik: Kurs um 56 € inkl. Dividende; Dividendenlücke, Unterstützung an der 50‑Tage-Linie, Bollinger-Bänder riskieren Ausbruch. ARP‑Unsicherheit bleibt wichtiger Impulsgeber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 7
Performance 1M: +3,93 %
Performance 1M: +3,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
wallstreetONLINE-Forum: Spekulatives Sentiment zum UniCredit-Angebot. Fokus auf Übernahmespekulation, Kurszonen 37 € (Matching) und 42–45 €, HV-Ereignisse beeinflussen Derivate/TRS. Einige rechnen mit Erholung vor/nach HV, andere mit Gewinnmitnahmen. Fundament: Angebot wird teils als fair bewertet, stark abhängig vom UniCredit-Kurs. 14-Tage-Verlauf wird in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,17 %
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 8
Performance 1M: +44,17 %
Performance 1M: +44,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, teils optimistisches Anleger-Sentiment zu Infineon. Positive Punkte: neuer Ausblick, angehobene Jahresprognose, Patent-Erfolg in den USA, steigende Growth-Erwartung; Analysten teils konstruktiv; JPMorgan bleibt Overweight (Ziel 48€). Negative Stimmen: Gewinnmitnahmen möglich; Fragen zu Umstrukturierung und Standort-Risiken. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt.
Continental
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 9
Performance 1M: +7,64 %
Performance 1M: +7,64 %
Fresenius
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 10
Performance 1M: -8,01 %
Performance 1M: -8,01 %
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 11
Performance 1M: -4,03 %
Performance 1M: -4,03 %
Airbus
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 12
Performance 1M: +5,50 %
Performance 1M: +5,50 %
Henkel VZ
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 13
Performance 1M: -3,46 %
Performance 1M: -3,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Henkel VZ
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Henkel VZ gemischt: Potenzial bei stärkerer operativer Umsetzung und möglicher Aufspaltung; Zweifel durch Inflation und langsames organisches Wachstum. Fundamentals: Q1/2026 organisch +1,7% (Adhesive), +1,8% (Consumer Brands); Umsatz ca. 5,0 Mrd EUR; Ausblick 2026 organisch 1,0–3,0%; bereinigte Umsatzrendite 14,5–16,0%; EPS-Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich. Transaktionen ca. 1,6 Mrd EUR; Aktienrückkauf ~1 Mrd abgeschlossen. Umorganisation wird diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage aus Beiträgen nicht eindeutig ersichtlich. wallstreetONLINE
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Henkel VZ eingestellt.
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 14
Performance 1M: -13,60 %
Performance 1M: -13,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Hannover Rueck
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Hannover Rück: Kurzfristig deutliche Kursimpulse durch Ex-Dividende und einen weiteren Drop (Beiträge 3,4,5). Langfristig positiv: sichere Dividende (~5% vor Steuern) und Sicht auf eine führende Rolle unter deutschen Rückversicherern (Beitrag 1). Risikokarte: Iran-Krieg gering, aber weicher Rückversicherungsmarkt; keine großen Kurssprünge erwartet. 14‑Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hannover Rueck eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 15
Performance 1M: +4,13 %
Performance 1M: +4,13 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 62,16%
|PUT: 37,84%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 24,32 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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