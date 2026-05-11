Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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HENSOLDT
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 1
Performance 1M: -9,53 %
Performance 1M: -9,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: Gemischte bis positive Stimmung. Fundamentale Impulse: Q1-Aufträge 1,48 Mrd; Auftragsbestand 9,8 Mrd (+41% YoY); Umsatz +25%; Auftragseingänge ca. 10 Mrd; vernetzte Systeme, Zertifikate. Jefferies bleibt bullish (Kauf; Ziel 90 €). Bewertungsrisiko: hohes KGV. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht konkret genannt; Rheinmetall-Druck belastet die Stimmung; Einstieg bei ca. 80 €.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -5,85 %
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 2
Performance 1M: +17,10 %
Performance 1M: +17,10 %
AIXTRON
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 3
Performance 1M: +31,62 %
Performance 1M: +31,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend positives Aixtron-Sentiment. 1-Jahres-Performance ca. +275% (13 €→49 €) wird betont. Kurzfristig wird ein Pullback von 20–30% diskutiert, mittelfristig/long-term bleibt Potenzial. Analysten setzen Kursziele um 42–55 €, Buy/Hold je nach Modell. Fundament: GaN‑MOCVD-Aufträge (Renesas) stärken die Perspektiven. 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 4
Performance 1M: +63,42 %
Performance 1M: +63,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das wallstreetONLINE-Forum zu SILTRONIC AG zeigt überwiegend bullische Stimmung. KI-/Chip-Wachstum treibt Wafer-Nachfrage; Kosten- und Liquiditätsmanagement stärkt Profitabilität; neue Fabrik in Singapur gilt als Upside-Katalysator. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen wird nicht numerisch beziffert, aber Berichte sprechen von steigenden Kursen und hoher Volatilität. Insgesamt: optimistischer Trend.
Ottobock
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 5
Performance 1M: +18,62 %
Performance 1M: +18,62 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 6
Performance 1M: +44,17 %
Performance 1M: +44,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, teils optimistisches Anleger-Sentiment zu Infineon. Positive Punkte: neuer Ausblick, angehobene Jahresprognose, Patent-Erfolg in den USA, steigende Growth-Erwartung; Analysten teils konstruktiv; JPMorgan bleibt Overweight (Ziel 48€). Negative Stimmen: Gewinnmitnahmen möglich; Fragen zu Umstrukturierung und Standort-Risiken. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt.
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 7
Performance 1M: -4,71 %
Performance 1M: -4,71 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 8
Performance 1M: -6,56 %
Performance 1M: -6,56 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 9
Performance 1M: +0,89 %
Performance 1M: +0,89 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 10
Performance 1M: +5,70 %
Performance 1M: +5,70 %
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