EZB-Zinserhöhung kommt – mit heftigen Folgen für Euro, Exporte und Ihr Erspartes

Der Druck auf die Euro-Hüter in Frankfurt ist groß. Der anhaltende Iran-Konflikt wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Energiepreise und zwingt die EZB zu einer restriktiveren Gangart, als viele Experten noch zu Jahresbeginn für möglich hielten.

Lange Zeit hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) verhalten wie ein vorsichtiger Schatten der US-Notenbank Federal Reserve und ist bei deren Schritten nachgezogen. Doch nun wendet sich das Blatt. Während die Fed in Washington eine abwartende Haltung einnimmt, haben zahlreiche Ratsmitglieder klargemacht, dass an einer Zinserhöhung bereits bei der nächsten Sitzung eigentlich kein Weg mehr vorbeiführt. Experten rechnen mit mindestens zwei Zinsschritten noch in diesem Jahr.

Noch liegt der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins in der Eurozone bei moderaten 2,0 Prozent, doch die Stimmung im EZB-Rat hat sich gedreht. Laut aktuellen Bloomberg-Umfragen und Äußerungen von Ratsmitgliedern wie Peter Kazimir und Martin Kocher gilt eine Zinserhöhung im Juni als "fast unvermeidlich". Sollte es tatsächlich zu den vorausgesagten zwei Zinsschritten um jeweils 25 Basispunkte im Juni und September kommen, würde der Einlagenzins bis zum Herbst auf 2,50 Prozent steigen.

Das Risiko ist real: Die Inflation ist im April bereits auf 3,0 Prozent gestiegen. Sollte die Lage am Energiemarkt sich nicht signifikant bessern, führe an einer Zinserhöhung kein Weg vorbei, erklärte der österreichische Notenbankchef Martin Kocher, der auch im EZB-Rat sitzt, am Montag gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung.

In den USA liegt die Federal Funds Rate derzeit im Bereich von 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent. Bisher profitierte der US-Dollar von diesem massiven Zinsvorteil. Doch wenn die EZB nun zweimal nachlegt, während die US-Wirtschaft erste Anzeichen einer Abkühlung zeigt und die Fed pausiert, schrumpft diese Differenz deutlich.

Wann bricht der Euro aus?

Ein geringerer Zinsabstand macht den Euro für internationale Investoren attraktiver. Die Folge wäre, dass die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar aufwertet. Aktuell tritt der Euro bei 1,1787 US-Dollar gegenüber dem Greenback auf der Stelle und hat sich seit Jahresbeginn kaum bewegt. Der Iran-Konflikt wirkt wie ein "Deckel" auf dem Euro, da geopolitische Unsicherheit traditionell den US-Dollar als sicheren Hafen stärkt, argumentieren die Devisenexperten der Deutschen Bank. Sobald jedoch eine diplomatische Lösung am Horizont erscheint, dürfte sich der Fokus der Märkte schnell auf die schrumpfende Zinsdifferenz verlagern. Analysten halten ein Kursziel von 1,20 US-Dollar – und perspektivisch sogar darüber hinaus – für ein realistisches Szenario im zweiten Halbjahr 2026, was den Euro auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren hieven würde.

Auswirkungen auf die Importe

Für die Inflation in Europa ist das ein Segen, da Öl und Gas weltweit in US-Dollar gehandelt werden. Ein starker Euro wirkt wie ein Schutzschild gegen die "importierte Inflation" durch hohe Energiepreise.

Exporte: Die Kehrseite der Medaille

Was den Verbraucher an der Zapfsäule freut, bereitet der Industrie Sorgen. Ein starker Euro verteuert europäische Produkte in den USA und Asien. Angesichts einer ohnehin schwächelnden Wachstumsprognose für die Eurozone warnt EZB-Vizepräsident Luis de Guindos vor zu drastischen Schritten, um das Wachstum in der Region nicht noch mehr zu bremsen.

Gewinner und Verlierer bei Krediten und Sparguthaben

Was der Kurswechsel für die Bürger bedeutet:

Sparer: Sie sind die klaren Gewinner. Festgeldzinsen dürften die Marke von 3,5 Prozent fest im Visier haben, da Banken die EZB-Erhöhungen an ihre Kunden weitergeben müssen, um im Wettbewerb zu bleiben.

Kreditnehmer: Wer eine Immobilie finanzieren will, muss hingegen mit höheren Kosten kalkulieren. Die Bauzinsen reagieren bereits im Vorfeld auf die restriktiven Signale aus Frankfurt.

Staatshaushalte: Höhere Zinsen bedeuten auch höhere Kosten für die Staatsverschuldung, was den Spielraum für Investitionen einengen könnte.

Fazit: Tanz auf dem Vulkan

Die EZB steht vor einem klassischen Dilemma. Bekämpft sie die Inflation zu aggressiv, riskiert sie eine Rezession oder gar eine Stagflation – also stagnierendes Wachstum bei gleichzeitig hohen Preisen. Agiert sie zu zögerlich, droht die Inflation sich dauerhaft festzufressen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion