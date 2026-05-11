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    Allgeier SE: Umsatzplus von 9 %, Dividende von 1 € vorgeschlagen

    Allgeier SE startet solide ins Jahr 2026: Umsatzplus, höhere Dividende und bestätigte Prognose stehen gestiegenen Schulden gegenüber.

    Allgeier SE: Umsatzplus von 9 %, Dividende von 1 € vorgeschlagen
    Foto: adobe.stock.com
    • Allgeier SE steigerte im ersten Quartal 2026 den Umsatz um 9 Prozent auf 87 Mio. Euro
    • Das Unternehmen schlägt eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor, erhöht um 0,50 Euro im Vergleich zu den Vorjahren
    • Das bereinigte EBITDA lag bei 9,1 Mio. Euro, mit einer Marge von 10,3 Prozent, leicht über dem Vorjahr
    • Das Eigenkapital zum 31. März 2026 betrug 194 Mio. Euro, die liquiden Mittel 33 Mio. Euro
    • Die Nettoverschuldung stieg auf 55 Mio. Euro, nach 40 Mio. Euro zum Jahresende 2025
    • Die Hauptversammlung findet am 30. Juni 2026 in München statt, die Guidance für 2026 wird bestätigt

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Allgeier ist am 15.05.2026.

    Der Kurs von Allgeier lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,96 % im Minus.


    Allgeier

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    ISIN:DE000A2GS633WKN:A2GS63
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