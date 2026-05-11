Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.05.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.733,81USD pro Feinunze und notiert damit +0,22 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 85,70USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +6,69 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,53USD und verzeichnet ein Plus von +2,83 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,36USD und verzeichnet ein Plus von +2,55 %.