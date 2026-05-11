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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 12. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Quartals- und Jahreszahlen deutscher Unternehmen
    • Hauptversammlungen zahlreicher Konzerne in Frankfurt
    • US-Verbraucherpreise und ZEW-Konjunkturerwartungen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 12. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen
    06:45 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen
    06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (11.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (8.30 Pk, 10.30 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen
    07:00 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen
    07:25 DEU: Medios, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen (11.00 Call)
    07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz)
    07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (14.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (11.00 Call)
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen (13.00 Call)
    07:30 DEU: Scout24, Capital Market Day
    07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen
    07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen
    07:50 DEU: MBB, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen und Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen
    09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
    10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung
    10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung
    10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
    10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung
    10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung
    10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung
    13:00 CHE: Roche, Diagnose Day 2026
    14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung
    15:30 USA: 3M, Hauptversammlung
    17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen (detailliert)
    ITA: De Longhi, Q1-Zahlen
    USA: Boeing, Auslieferungen 4/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 4/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 3/26
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26
    14:30 USA: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 USA: Realeinkommen 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-Kartell, Karlsruhe

    09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur EU- Einstufung von TikTok als Torwächter
    10:00 DEU: Konjunktur-Pk der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit Vorstellung des «Weißbier-Index» für das Frühjahr 2026, München
    10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.
    11:00 DEU: Jahres-Pk Dussmann Group, Berlin

    14:00 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M.
    BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel

    CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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