PATRIZIA: Rekordwachstum bei EBITDA und Gewinn im 3M 2026
Starkes erstes Quartal: Deutlich höheres EBITDA, verbesserte Marge und ein mehr als verdoppelter Periodenüberschuss unterstreichen die robuste Ertragskraft trotz verhaltener Transaktionsmärkte.
Foto: PATRIZIA SE
- EBITDA stieg um 41,3% auf 23,7 Mio. EUR (3M 2025: 16,8 Mio. EUR).
- EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 32,7% (3M 2025: 23,4%).
- Periodenüberschuss mehr als verdoppelt auf 12,2 Mio. EUR (3M 2025: 5,1 Mio. EUR).
- Assets under Management nahezu stabil bei 55,8 Mrd. EUR (31.12.2025: 56,2 Mrd. EUR); Ziel für Jahresende 2026: 55–60 Mrd. EUR.
- Ergebnisqualität gestützt durch wiederkehrende Verwaltungsgebühren von 55,8 Mio. EUR und geringere Aufwandsposten (Aufwand gesunken auf 51,7 Mio., Personalkosten auf 33,0 Mio. EUR).
- Transaktionsaktivität verhalten wegen geopolitischer Unsicherheit; dennoch neue Kapitalzusage von EIB Global für Energiewende; Finanzprognose bestätigt (EBITDA 60–75 Mio. EUR, EBITDA-Marge 22,0–26,5%).
Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | 3M 2026 Quartalsmitteilung, bei PATRIZIA ist am 11.05.2026.
Der Kurs von PATRIZIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.543,54PKT (-0,36 %).
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