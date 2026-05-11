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    BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'

    BAADER BANK stuft CEWE auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck sei strategisch sinnvoll und sollte die Profitabilität des Fotodienstleisters weiter verbessern, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,93 % und einem Kurs von 97,90EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 17:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Volker Bosse
    Analysiertes Unternehmen: CEWE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 126
    Kursziel alt: 126
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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