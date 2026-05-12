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    Speicherchip-Superzyklus

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    Dan Ives: Jetzt bricht der Nasdaq aus!

    Der Nasdaq wird im kommenden Jahr auf 30.000 Punkte steigen, da eine starke Berichtssaison die Begeisterung für KI-Aktien weiter antreibt, sagte Dan Ives, Managing Director bei Wedbush Securities, am Montag bei CNBC.

    Speicherchip-Superzyklus - Dan Ives: Jetzt bricht der Nasdaq aus!
    Foto: Dall-E

    Eine solide Berichtssaison im Tech-Sektor hat die Speksis der Anleger zu Jahresbeginn durch Optimismus ersetzt. Der Nasdaq Composite legte seit Jahresbeginn rund 13 Prozent zu.

    "Diese Zahlen haben die bullische KI-These bestätigt", sagt Ives. "Bei Chips liegt die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot bei 10 zu 1. Wir stehen immer noch am Anfang der KI-Revolution. Die Kritiker werden weiter kritisieren, das wissen wir."

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    Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", warnte  bereits am Freitag, dass die Fixierung des Aktienmarktes auf KI allmählich den letzten Phasen der Dotcom-Blase gleiche.

    "Fühlt sich an wie die letzten Monate der Blase von 1999 bis 2000", schreibt Burry.

    Ives geht jedoch davon aus, dass die KI-Rally noch weitere zwei Jahre andauern wird.

    "Es ist ein Speicherchip-Superzyklus", sagte er mit Blick auf die beispiellose Nachfrage nach Speicherchips infolge des schnellen Ausbaus der KI-Infrastruktur. "Was SK Hynix [und andere Speicherchip-Unternehmen] betrifft, sind wir sehr optimistisch angesichts dessen, was wir dort sehen."

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    Im vergangenen Monat ist der Nasdaq PHLX Semiconductor Sector Index, der die 30 größten in den USA gehandelten Chipunternehmen umfasst, um 38 Prozent gestiegen. Intel, Nvidia, Apple und Alphabet verzeichneten allesamt zweistellige Zuwächse.

    Auch Paul Tudor Jones, Gründer und Chief Investment Officer von Tudor Investment, sagte am Donnerstag bei CNBC, dass der KI-getriebene Bullenmarkt noch weiteres Potenzial habe. Zugleich warnte er jedoch, dass es mit der Zeit zu "atemberaubenden" Bewertungskorrekturen kommen könne. 

    Die Frage ist bloß: WANN?

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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