🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Der Börsen-Tag

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX schwächelt, MDAX trotzt – US-Börsen ziehen davon

    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend schwächeln, können sich vor allem die US-Märkte teils behaupten und leichte Gewinne verbuchen.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, MDAX trotzt – US-Börsen ziehen davon
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen in beide Richtungen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.328,04 Punkten und liegt damit 0,28 Prozent im Minus. Schwächer präsentiert sich der Nebenwerteindex SDAX, der um 0,62 Prozent nachgibt und bei 18.567,04 Punkten steht. Ebenfalls im roten Bereich ist der TecDAX: Der Technologieindex verliert 0,63 Prozent auf 3.773,95 Punkte und gehört damit zu den schwächeren Segmenten am deutschen Markt. Etwas robuster zeigt sich der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte kann sich leicht ins Plus vorarbeiten und gewinnt 0,07 Prozent auf 31.390,07 Punkte. Damit stemmt er sich als einziger der großen deutschen Indizes gegen den überwiegend schwächeren Trend. An der Wall Street ist das Bild freundlicher: Der Dow Jones notiert mit 49.608,36 Punkten unverändert und zeigt damit eine stabile Tendenz. Der breiter gefasste S&P 500 kann hingegen zulegen und steigt um 0,27 Prozent auf 7.416,31 Punkte. Insgesamt entwickeln sich die US-Märkte damit etwas besser als die deutschen Leitindizes, die überwiegend unter leichtem Abgabedruck stehen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX schwächelt, MDAX trotzt – US-Börsen ziehen davon Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend schwächeln, können sich vor allem die US-Märkte teils behaupten und leichte Gewinne verbuchen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     