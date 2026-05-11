DAX schwächelt, MDAX trotzt – US-Börsen ziehen davon

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen in beide Richtungen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.328,04 Punkten und liegt damit 0,28 Prozent im Minus. Schwächer präsentiert sich der Nebenwerteindex SDAX, der um 0,62 Prozent nachgibt und bei 18.567,04 Punkten steht. Ebenfalls im roten Bereich ist der TecDAX: Der Technologieindex verliert 0,63 Prozent auf 3.773,95 Punkte und gehört damit zu den schwächeren Segmenten am deutschen Markt. Etwas robuster zeigt sich der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte kann sich leicht ins Plus vorarbeiten und gewinnt 0,07 Prozent auf 31.390,07 Punkte. Damit stemmt er sich als einziger der großen deutschen Indizes gegen den überwiegend schwächeren Trend. An der Wall Street ist das Bild freundlicher: Der Dow Jones notiert mit 49.608,36 Punkten unverändert und zeigt damit eine stabile Tendenz. Der breiter gefasste S&P 500 kann hingegen zulegen und steigt um 0,27 Prozent auf 7.416,31 Punkte. Insgesamt entwickeln sich die US-Märkte damit etwas besser als die deutschen Leitindizes, die überwiegend unter leichtem Abgabedruck stehen.