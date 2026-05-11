Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktienkurs legt zu

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 18.562 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 17:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um -3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,07 %.

Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 700,95 Mio..

PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +31,75 %/+18,58 % bedeutet.