Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktienkurs legt zu
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Quartal den Gewinn kräftig gesteigert. Im Tagesgeschäft erzielte das SDax -Unternehmen auch dank etwas höherer Gebühreneinnahmen einen Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 41,3 Prozent auf 23,7 Millionen Euro, wie die Augsburger am Montagabend nach Börsenschluss mitteilten. Unter dem Strich zog der Überschuss von 5,1 auf 12,2 Millionen Euro an. Das verwaltete Vermögen blieb mit 55,8 Milliarden Euro leicht unter dem Wert aus dem Vorjahr. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Prozent zu.
Die geopolitischen Spannungen haben sich laut dem Konzern nicht auf die Finanzergebnisse ausgewirkt, da das Geschäftsmodell dank eines hohen Anteils an wiederkehrenden Gebühren und soliden Investments deutlich widerstandsfähiger geworden sei. Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 18.562 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 17:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um -3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,07 %.
Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 700,95 Mio..
PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +31,75 %/+18,58 % bedeutet.
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Diesen lächerlichen Kurs hat auch der CEO Dr. Asoka Wöhrmann genutzt und gestern für 368.000 € Patrizia Aktien gekauft.
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Das muss etwas anderes sein. Performance fees können nicht die Dawonia-Ansprüche sein. Die summierten sich Ende 2023 auf 346 Millionen Euro. Müsste auch in den Berichten nachlesbar sein. 6 * 49 Mio. Euro sind dann 294 Mio. und gehen in die Richtung der Meldung.