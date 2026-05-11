🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    Besonders beachtet!

    469 Aufrufe 469 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elmos Semiconductor Aktie verliert deutlich an Wert - 11.05.2026

    Am 11.05.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um -12,42 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor Aktie verliert deutlich an Wert - 11.05.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

    Elmos Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.05.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Elmos Semiconductor Aktie. Sie fällt um -12,42 % auf 181,30. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,22 %, geht es heute bei der Elmos Semiconductor Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    4.059,02€
    Basispreis
    3,11
    Ask
    × 13,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.517,24€
    Basispreis
    2,59
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Elmos Semiconductor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +65,73 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +13,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Elmos Semiconductor eine positive Entwicklung von +113,92 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,20 %
    1 Monat +17,10 %
    3 Monate +65,73 %
    1 Jahr +205,60 %
    Stand: 11.05.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, MDAX trotzt – US-Börsen ziehen davon


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend schwächeln, können sich vor allem die US-Märkte teils behaupten und leichte Gewinne verbuchen.

    Elmos Semiconductor SE: Placement of existing shares by two major Elmos shareholders via accelerated bookbuilding


    EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Key word(s): Miscellaneous Elmos Semiconductor SE: Placement of existing shares by two major Elmos shareholders via accelerated bookbuilding 11.05.2026 / 17:48 CET/CEST The issuer is solely responsible for the …

    Elmos Semiconductor SE: Platzierung von bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens


    EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Sonstiges Elmos Semiconductor SE: Platzierung von bestehenden Aktien durch zwei Elmos-Großaktionäre im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 11.05.2026 / 17:48 CET/CEST Für den Inhalt …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -0,11 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,54 %. ON Semiconductor legt um +1,52 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,38 %.

    Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

    -15,31 %
    -3,80 %
    +18,56 %
    +65,87 %
    +199,57 %
    +205,76 %
    +458,70 %
    +1.748,54 %
    +669,78 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
    Elmos Semiconductor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Elmos Semiconductor Aktie verliert deutlich an Wert - 11.05.2026 Am 11.05.2026 ist die Elmos Semiconductor Aktie, bisher, um -12,42 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     