Elmos Semiconductor Aktie verliert deutlich an Wert - 11.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Elmos Semiconductor Aktie. Sie fällt um -12,42 % auf 181,30€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,22 %, geht es heute bei der Elmos Semiconductor Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Elmos Semiconductor in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +65,73 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +13,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Elmos Semiconductor eine positive Entwicklung von +113,92 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,86 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,20 % 1 Monat +17,10 % 3 Monate +65,73 % 1 Jahr +205,60 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 11.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend schwächeln, können sich vor allem die US-Märkte teils behaupten und leichte Gewinne verbuchen.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -0,11 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,54 %. ON Semiconductor legt um +1,52 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,38 %.

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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.