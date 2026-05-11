DZ BANK stuft AURUBIS AG auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 140 auf 180 Euro angehoben. Diese hätten die vorab berichteten Eckdaten und die angehobene Prognose bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzung für den operativen Gewinn des Kupferkonzerns. Zuletzt hätten sich die Aussichten für die Sparten Schwefelsäure und Recycling verbessert. Gleichzeitig blieben die Perspektiven für das Konzentratgeschäft gedämpft./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 194,9EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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