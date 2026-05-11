DZ BANK stuft AURUBIS AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 140 auf 180 Euro angehoben. Diese hätten die vorab berichteten Eckdaten und die angehobene Prognose bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzung für den operativen Gewinn des Kupferkonzerns. Zuletzt hätten sich die Aussichten für die Sparten Schwefelsäure und Recycling verbessert. Gleichzeitig blieben die Perspektiven für das Konzentratgeschäft gedämpft./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 194,9EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 201,92 € , was eine Steigerung von +3,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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