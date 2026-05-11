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    ANALYSE-FLASH

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    Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank belässt Cewe auf Buy mit Kursziel 126
    • Verkauf des Online-Druckgeschäfts steigert Profit
    • Volker Bosse bewertet den Schritt als sinnvoll
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck sei strategisch sinnvoll und sollte die Profitabilität des Fotodienstleisters weiter verbessern, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    CEWE Stiftung

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    ISIN:DE0005403901WKN:540390
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 99,20 auf Tradegate (11. Mai 2026, 18:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 729,32 Mio..

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +28,57 %/+52,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 126 Euro


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