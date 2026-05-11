ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
- Baader Bank belässt Cewe auf Buy mit Kursziel 126
- Verkauf des Online-Druckgeschäfts steigert Profit
- Volker Bosse bewertet den Schritt als sinnvoll
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck sei strategisch sinnvoll und sollte die Profitabilität des Fotodienstleisters weiter verbessern, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 99,20 auf Tradegate (11. Mai 2026, 18:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,24 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 729,32 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +28,57 %/+52,04 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 126 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CEWE Stiftung - 540390 - DE0005403901
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CEWE Stiftung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Interessant, Ihr zwei!
Habe mal im Bekanntenkreis herumgefragt. Die meisten haben in derVergangenheit CEWE zur Erstellung von Fotobüchern genutzt, finden die App aber mittlerweile veraltet und umständlich. Die meisten steigen auf Apps von Wettbewerbern um. Die bieten nicht nur günstigere an, sondern vor allem leichter oder einfacher zu handhaben.