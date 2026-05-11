Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 99,20 auf Tradegate (11. Mai 2026, 18:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +4,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,24 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 729,32 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 135,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +28,57 %/+52,04 % bedeutet.