Europas erster Plug-in-HEMS-Hub macht Solarhaushalte zum ganzheitlichen Energie-Ökosystem

DÜSSELDORF, Deutschland, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, ein Vorreiter für Plug-in-Energiemanagement im Haushalt, erweitert die SolarFlow Mix Serie um den PowerHub. Die zentrale Steuereinheit verbindet Photovoltaik, Speicher, Netzstrom, Notstromversorgung und steuerbare Verbraucher wie Wärmepumpen, EV-Ladegeräte oder Smart-Home-Geräte in einer Systemarchitektur. Damit entwickelt Zendure die SolarFlow Mix Serie von modularen Speicherlösungen zu einem ganzheitlichen Energie-Ökosystem für das Zuhause weiter.

Mit der zunehmenden Verbreitung von PV-Anlagen, Wärmepumpen und Elektroautos wachsen die Anforderungen an das häusliche Energiemanagement. Haushalte erzeugen, speichern und verteilen Strom flexibel – abhängig von Bedarf, Erzeugung und Versorgungslage. Zendure adressiert diese Entwicklung mit einer zentralen Steuerungsebene, die Energieflüsse in Echtzeit koordiniert und den Eigenverbrauch erhöht.

Skalierbares Energiesystem für wachsenden Energiebedarf

Der PowerHub bildet die intelligente Schaltzentrale des häuslichen Energie-Ökosystems. Er koordiniert Batteriespeicher, Solarerzeugung und Haushaltslasten und ermöglicht so ein vollständig integriertes Energiemanagement. Das System ist auf wachsende Energiebedarfe ausgelegt und erlaubt eine flexible Erweiterung von SolarFlow Mix Installationen. Haushalte können mit einer Basiskonfiguration von 8 kWh starten und die Speicherkapazität auf bis zu 50 kWh pro Einheit oder bis zu 150 kWh in Multi-Unit-Setups ausbauen. Bis zu drei SolarFlow Mix Einheiten lassen sich mit einem PowerHub verbinden und stellen gemeinsam bis zu 12 kW Dauerleistung bereit. Das ist ausreichend, um ein ganzes Zuhause einschließlich Wärmepumpe und EV-Ladeinfrastruktur zu versorgen. Damit eignet sich das System sowohl für Einfamilienhäuser und Mehrgenerationenhaushalte als auch für kleinere gewerbliche Anwendungen.

Erhältlich als einphasige (1P) und dreiphasige (3P) Version, ist der PowerHub auf die in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden gängigen Hausanschlüsse ausgelegt, wo moderne Haushalte überwiegend über einen dreiphasigen Netzanschluss verfügen. Die 3P-Version bietet eine höhere Dauerleistung, dreiphasiges Laden von Elektrofahrzeugen mit bis zu 22 kW sowie eine gleichmäßige Lastverteilung über alle drei Phasen. So können auch energieintensive Verbraucher wie Wärmepumpen, Induktionskochfelder oder leistungsstarke EV-Wallboxen parallel betrieben werden, ohne einzelne Phasen zu überlasten. Im Backup-Betrieb sichert die 1P-Version mit einer SolarFlow Mix Einheit eine Phase des Hauses ab, während die 3P-Version mit drei parallel betriebenen SolarFlow Mix Einheiten alle drei Phasen versorgt.