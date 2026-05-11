So verdient Aleks 383,95 € passives Einkommen im April

In dieser monatlichen Serie begleiten wir Aleks von Northern Finance beim Aufbau seines passiven Einkommens durch Festzinsanlagen. Auf YouTube verfolgen mittlerweile rund 50.000 Abonnenten seine Portfolio-Updates, Strategien und monatlichen Erträge.

Wie dynamisch sich laufender Cashflow entwickeln kann, zeigt der aktuelle Vergleich zum Vormonat besonders deutlich: Während Aleks im März noch bei 313,44 € passivem Einkommen lag, konnte er seine monatlichen Erträge im April bereits auf 383,95 € steigern – ein Anstieg von über 70 € innerhalb nur eines Monats.

Bereits seit 2016 investiert Aleks konsequent in Festzinsplattformen. Statt ausschließlich auf Kursgewinne bei Aktien oder ETFs zu setzen, verfolgt er einen Ansatz mit regelmäßigen Zinszahlungen und laufenden Ausschüttungen.

Der Hintergrund für den deutlichen Anstieg liegt vor allem in laufenden Reinvestitionen, zusätzlichen Einzahlungen und dem Zinseszinseffekt. Mit einem breit gestreuten Portfolio über mehrere EU-regulierte Plattformen erzielt Aleks nach eigenen Angaben inzwischen durchschnittliche Renditen im Bereich von etwa 10 bis 12 %* pro Jahr.

Wie sich dieser monatliche Cashflow konkret zusammensetzt und welche Plattformen aktuell den größten Beitrag zu seinem Portfolio leisten, schauen wir uns jetzt im Detail an.

Das Ziel: 1.000 € monatlicher Cashflow

Das langfristige Ziel von Aleks liegt bei 1.000 € passivem Einkommen pro Monat. Dabei geht es nicht darum, von heute auf morgen komplett finanziell unabhängig zu werden, sondern Schritt für Schritt mehr Flexibilität und Sicherheit im Alltag aufzubauen.

Denn bereits 1.000 € zusätzlicher Cashflow pro Monat können spürbar etwas verändern. Ein Teil der Miete oder anderer Fixkosten lässt sich damit bereits decken, gleichzeitig entsteht mehr finanzieller Spielraum für Reisen, Freizeit oder zusätzliche Investitionen. Genau dieser Gedanke motiviert viele Anleger beim Aufbau von passivem Einkommen.

Regelmäßiger Cashflow bedeutet für Aleks vor allem mehr Freiheit bei der eigenen Zeitgestaltung. Weniger Abhängigkeit vom aktiven Arbeitseinkommen, entspannter investieren können und langfristig die Möglichkeit, Arbeit und Freizeit flexibler miteinander zu verbinden. Genau deshalb spielen laufende Erträge und konsequente Reinvestitionen innerhalb seines Portfolios eine zentrale Rolle.

So viel Cashflow erzielt Aleks aktuell pro Monat (Stand April 2026)

Ein Blick auf die aktuellen Monatszahlen von Aleks zeigt, wie sich regelmäßige Zinseinnahmen über mehrere Festzinsplattformen Schritt für Schritt weiter ausbauen lassen. Durch die breite Streuung über unterschiedliche Anbieter erzielt er inzwischen monatliche Erträge von 383,95 € aus verschiedenen Festzinsanlagen – verteilt über den gesamten Monat.

Besonders interessant ist dabei die Entwicklung im Vergleich zum Vormonat. Im März lagen die laufenden Erträge noch bei 313,44 €, inzwischen konnte Aleks seinen monatlichen Cashflow um weitere 70,51 € steigern. Das zeigt, wie stark sich zusätzliche Einzahlungen, Reinvestitionen und der Zinseszinseffekt bereits innerhalb weniger Monate bemerkbar machen können.

Auffällig ist außerdem, dass nicht eine einzelne Plattform den Unterschied macht. Der laufende Cashflow entsteht vielmehr durch die Kombination verschiedener Anbieter mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Laufzeiten und Renditestrukturen.

Debitum Investments: 193,80 € Zinsen im April

Debitum Investments konzentriert sich auf besicherte Unternehmensfinanzierungen und Sachwertprojekte. Anleger investieren dort unter anderem in Finanzierungen aus den Bereichen Business Loans, Lagerbestände, Maschinen sowie Projekte aus der Land- und Forstwirtschaft.

Ein zentraler Unterschied zu vielen klassischen Kreditplattformen liegt in der Struktur der Investments. Viele Projekte werden über strukturierte Finanzierungsinstrumente wie Notes oder Asset-Backed Securities (ABS) abgebildet. Anleger investieren dadurch indirekt in reale Unternehmen und unterschiedliche Finanzierungsmodelle aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen.

Je nach Projekt und Laufzeit bewegen sich die erwarteten Renditen typischerweise im Bereich von bis zu 15 %* pro Jahr laut Plattformangaben.

Für Aleks zählt Debitum weiterhin zu den wichtigsten Renditebausteinen im Portfolio. Aktuell sind dort rund 14.987 € investiert, woraus im April 193,80 € an Zinsen entstanden sind.

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LANDE: 71,15 € Zinsen im April

LANDE konzentriert sich auf Finanzierungen im Agrarsektor. Anleger investieren dort unter anderem in landwirtschaftliche Betriebe, Maschinen, Betriebsmittel oder die Finanzierung laufender Erntezyklen.

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen klassischen Kreditplattformen liegt in den zugrunde liegenden Sicherheiten. Zahlreiche Projekte sind durch reale Vermögenswerte wie Landflächen, Maschinen, Ernten oder Lagerbestände abgesichert. Dadurch entsteht ein stärkerer Bezug zur realen Landwirtschaft und zu physischen Sachwerten.

Je nach Projekt liegen die erwarteten Renditen im Bereich von rund 10 bis 13 %* pro Jahr laut Plattformangaben.

Für Aleks ergänzt LANDE das Portfolio vor allem um einen zusätzlichen Diversifikationsbaustein außerhalb klassischer Konsumentenfinanzierungen. Aktuell sind dort rund 4.677 € investiert, wodurch im April 71,15 € an Zinsen entstanden sind.

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VIAINVEST: 57,05 € Zinsen im April

VIAINVEST ist Teil der VIA SMS Group, die seit vielen Jahren im europäischen Kreditmarkt tätig ist. Über die Plattform erhalten Anleger vor allem Zugang zu kurz- und mittelfristigen Konsumentenfinanzierungen mit regelmäßigen Rückflüssen.

Der Fokus der Plattform liegt vor allem auf regelmäßigen Rückflüssen und vergleichsweise kurzen Laufzeiten. Dadurch entsteht ein Modell, das stärker auf laufenden Cashflow als auf langfristige Kapitalbindung ausgelegt ist.

Je nach Angebot bewegen sich die erwarteten Renditen bei bis zu rund 13 %* pro Jahr laut Plattformangaben.

Im Portfolio von Aleks übernimmt VIAINVEST daher vor allem die Rolle eines flexibleren Bausteins. Aktuell sind dort rund 6.300 € investiert, wodurch im April 57,05 € an Zinsen entstanden sind.

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Mintos: 43,30 € Zinsen im April

Mintos gehört zu den größten europäischen Plattformen im Bereich Festzinsanlagen und bietet Anlegern Zugang zu einer besonders breiten Auswahl unterschiedlicher Finanzierungsmodelle.

Über die Plattform können Investoren unter anderem in Konsumentenfinanzierungen, Unternehmenskredite, Immobilienmodelle, Anleihen und regulierte Notes investieren. Durch die große Auswahl an Ländern, Kreditarten und Laufzeiten lässt sich das Kapital vergleichsweise breit diversifizieren.

Gerade diese breite Streuung macht Mintos für viele Anleger interessant. Statt auf einzelne Projekte zu setzen, entsteht ein Portfolio aus unterschiedlichen Finanzierungsarten mit verschiedenen Risiko- und Renditestrukturen.

Je nach Investment sind dabei erwartete Renditen von bis zu 12 %* pro Jahr laut Plattformangaben möglich.

Innerhalb des Portfolios übernimmt Mintos für Aleks deshalb vor allem die Rolle eines breit gestreuten Basis-Bausteins. Aktuell sind dort rund 8.127 € investiert, wodurch im April 43,30 € an Zinsen entstanden sind.

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Twino: 18,65 € Zinsen im April

Twino ist bereits seit 2015 am Markt aktiv und kombiniert klassische Konsumentenfinanzierungen mit ausgewählten immobilienbezogenen Investments. Der Mutterkonzern verfügt sogar seit 2009 über Erfahrung im europäischen Finanzierungsgeschäft.

Die Plattform verbindet dabei regelmäßige Rückflüsse aus Konsumentenfinanzierungen mit zusätzlicher Diversifikation über immobiliennahe Projekte. Dadurch entsteht ein Modell, das laufenden Cashflow mit einer breiteren Streuung unterschiedlicher Finanzierungsarten kombiniert.

Abhängig von Projekt und Laufzeit sind erwartete Renditen von bis zu rund 12 %* pro Jahr laut Plattformangaben möglich.

Für Aleks dient Twino vor allem als ergänzender Cashflow-Baustein innerhalb des Gesamtportfolios. Aktuell sind dort rund 2.047 € investiert, wodurch im April 18,65 € an Zinsen entstanden sind.