DZ Bank hebt Aurubis auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 180 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 193,1 auf Tradegate (11. Mai 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +7,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,65 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -32,40 %/-6,40 % bedeutet.