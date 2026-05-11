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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Aurubis auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 180 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Aurubis von Verkaufen auf Halten
    • DZ Bank hebt in Studie fairen Wert auf 180 Euro an
    • Aussichten für Säure und Recycling verbessert
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Aurubis auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 180 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Aurubis nach endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 140 auf 180 Euro angehoben. Diese hätten die vorab berichteten Eckdaten und die angehobene Prognose bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Schätzung für den operativen Gewinn des Kupferkonzerns. Zuletzt hätten sich die Aussichten für die Sparten Schwefelsäure und Recycling verbessert. Gleichzeitig blieben die Perspektiven für das Konzentratgeschäft gedämpft./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 193,1 auf Tradegate (11. Mai 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +7,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,65 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 160,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -32,40 %/-6,40 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 180 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 180,00, was einem Rückgang von -7,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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