Letzte deutsche Person wird ausgeflogen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die letzten Passagiere des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes "Hondius" werden von Teneriffa aus in die Niederlande ausgeflogen. Mit dabei ist auch die letzte deutsche Person an Bord, ein Mitglied der Crew, wie das niederländische Außenministerium mitteilte. Eine von der Regierung gecharterte Maschine solle am späten Abend in Eindhoven eintreffen.

Im Flieger sitzen sollen den Angaben zufolge 19 Crewmitglieder, 17 aus den Philippinen, eines aus den Niederlanden sowie eines aus Deutschland. Zudem seien ein Arzt und zwei Epidemiologen dabei. Durch den Hantavirus-Ausbruch auf der "Hondius" waren drei Menschen gestorben und mehrere infiziert worden.