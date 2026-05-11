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    Besonders beachtet!

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    Western Digital Aktie schießt durch die Decke - 11.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Western Digital Aktie bisher um +8,71 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie schießt durch die Decke - 11.05.2026
    Foto: 627073892

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Western Digital Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,71 % konnte die Western Digital Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Western Digital Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +100,25 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Western Digital Aktie damit um +18,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Western Digital eine positive Entwicklung von +198,74 % erlebt.

    Während Western Digital heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,26 %. Damit gehört Western Digital heute zu den auffälligeren Werten.

    Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,22 %
    1 Monat +51,17 %
    3 Monate +100,25 %
    1 Jahr +1.032,11 %
    Stand: 11.05.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,65 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 11.05. - S&P 500 stark +0,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Western Digital

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,91 %.

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    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    +8,76 %
    +18,97 %
    +53,99 %
    +101,33 %
    +1.015,72 %
    +1.891,81 %
    +966,86 %
    +1.669,68 %
    +1.972,87 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060
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    Markt Bote
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