AKTIE IM FOKUS
Elmos Semiconductor fallen - Großaktionäre platzieren Aktien
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine angekündigte Platzierung bestehender Aktien durch zwei Großaktionäre hat am Montag die Papiere von Elmos Semiconductor im nachbörslichen Handel stark belastet. Die Anteilsscheine notierten auf der Plattform Tradegate 5,5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs und entfernten sich damit weiter von ihrem Rekordhoch vom Freitag.
Die Elmos-Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, teilte Elmos mit. Dies entspreche einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals.
Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDax der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider. Aktuell ist Elmos im Nebenwerte-Index SDax gelistet./la/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,20 % und einem Kurs von 181,6 auf Tradegate (11. Mai 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -22,86 %/+22,86 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
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Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.