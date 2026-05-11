Elmos Semiconductor fallen - Großaktionäre platzieren Aktien

Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDax der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider. Aktuell ist Elmos im Nebenwerte-Index SDax gelistet./la/jha/

Wo bleibt die gute Nachricht?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,20 % und einem Kurs von 181,6 auf Tradegate (11. Mai 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -3,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 135,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -22,86 %/+22,86 % bedeutet.