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    Shelly Group: Starkes Wachstum in den ersten drei Monaten 2026

    Shelly startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Umsatz, Ergebnis, Cashflow und Nutzerzahlen legen deutlich zu, während das Partnernetzwerk rasant wächst.

    Shelly Group: Starkes Wachstum in den ersten drei Monaten 2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz der Shelly Group stieg im ersten Quartal 2026 um 25,9% auf 33,3 Mio. EUR.
    • Das EBIT wuchs um 30,4% auf 8,6 Mio. EUR, mit einer EBIT-Marge von 25,9%.
    • Das Nettoergebnis erhöhte sich um 33,5% auf 7,5 Mio. EUR.
    • Der Free Cashflow stieg trotz Investitionen um 77,5% auf 6,4 Mio. EUR.
    • Die Nutzerbasis der Shelly Cloud wuchs auf über 2,9 Millionen aktive Nutzer (Dezember 2025: 2,7 Mio.).
    • Das Installateur-Netzwerk vergrößerte sich im ersten Quartal auf 6.700 Mitglieder, rund 1.400 Neuzugänge.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 14.05.2026.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,22 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.515,99PKT (-0,51 %).


    Shelly Group

    +3,79 %
    +4,47 %
    +2,10 %
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    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
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