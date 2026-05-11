Es ist derzeit wie vor der Finanzkrise: es herrscht ein Rausch (um KI), während gleichzeitig die Kredit-Blase platzt! Während täglich KI-Aktien neue Allzeithochs erreichen, bricht der Privatkredit-Sektor in den USA zusammen (der auch Datencenter finanziert), gleichzeitig liegen die Kredit-Ausfälle der Privatkonsumenten auf Allzeithoch. Das passt natürlich nicht ganz zusammen - und kündigt ein kommendes Gewitter an! Das kombiniert mit der Energiekrise ergibt eine explosive Mischung - aber die Wall Street will, solange die Musik spielt, Party machen. So wie vor Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise - die Strukturen sind derzeit wie eine Mischung aus diesen beiden Blasen..

Das Video "Wie vor Finanzkrise: KI-Party und platzende Kredit-Blase! " sehen Sie hier..