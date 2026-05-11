Börsen Update USA - 11.05. - S&P 500 stark +0,40 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.738,84 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: Caterpillar +3,34 %, NVIDIA +2,50 %, Cisco Systems +2,06 %, Chevron Corporation +1,76 %, Visa (A) +1,76 %

Flop-Werte: Nike (B) -3,26 %, Walt Disney -3,13 %, IBM -2,72 %, Walmart -2,62 %, Salesforce -2,57 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.330,17 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Qualcomm +7,89 %, Western Digital +7,58 %, Micron Technology +6,99 %, Seagate Technology Holdings +6,94 %, Diamondback Energy +4,15 %

Flop-Werte: Intuitive Surgical -6,43 %, Shopify -6,34 %, MercadoLibre -6,07 %, Ross Stores -6,02 %, Booking Holdings -5,24 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:32) bei 7.425,37 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Lumentum Holdings +14,93 %, Coherent +13,05 %, Corning +10,42 %, Qualcomm +7,89 %, Vertiv Holdings Registered (A) +7,75 %

Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -7,76 %, Dollar General Corporation -6,63 %, Intuitive Surgical -6,43 %, Zoetis Registered (A) -6,36 %, Ross Stores -6,02 %