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    Besonders beachtet!

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    Intuitive Surgical Aktie sinkt rapide - -6,43 % - 11.05.2026

    Am 11.05.2026 ist die Intuitive Surgical Aktie, bisher, um -6,43 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intuitive Surgical Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuitive Surgical Aktie sinkt rapide - -6,43 % - 11.05.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Intuitive Surgical entwickelt robotergestützte Chirurgiesysteme, v.a. das da Vinci-System, inkl. Instrumente, Software und Services. Fokus: minimalinvasive Eingriffe. Marktführer im OP-Robotersegment mit starkem Installationsbestand und wiederkehrenden Erlösen. Wichtige Wettbewerber: Medtronic, Johnson & Johnson (Verb Surgical), Stryker. USP: Technologievorsprung, breite klinische Datenbasis, hohe Wechselkosten für Kliniken.

    Intuitive Surgical Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.05.2026

    Die Intuitive Surgical Aktie notiert aktuell bei 357,38 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,43 % nachgegeben, was einem Verlust von -24,55  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Intuitive Surgical Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,60 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuitive Surgical Aktie damit um -9,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intuitive Surgical um -27,16 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    Intuitive Surgical Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,10 %
    1 Monat -7,77 %
    3 Monate -14,60 %
    1 Jahr -25,37 %
    Stand: 11.05.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Intuitive Surgical Aktie

    Es gibt 354 Mio. Intuitive Surgical Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,33 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Stryker und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Stryker notiert im Minus, mit -0,37 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -2,09 %. Medtronic verliert -1,36 %

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    Ob die Intuitive Surgical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuitive Surgical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuitive Surgical

    -6,88 %
    -9,49 %
    -7,13 %
    -15,01 %
    -26,95 %
    +28,63 %
    +55,80 %
    +480,72 %
    +10.062,86 %
    ISIN:US46120E6023WKN:888024
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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