Aktien New York
Moderate Gewinne - Fokus bleibt auf dem Iran-Krieg
- US-Börsen starten verhalten, Rekordstände knapp
- Anleger warten auf Inflationsdaten und Iran-Risiko
- KI treibt Chipaktien zu starken Kursgewinnen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 erreichten nur mit Mühe erneut Rekordstände, wenngleich die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter hoch ist. Zuletzt legten die Indizes etwas zu, und auch der Dow Jones Industrial verzeichnete moderate Gewinne.
Der Leitindex Dow stieg um 0,2 Prozent auf 49.719 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.425 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,4 Prozent auf 29.352 Punkte.
Anleger warten auf die am Dienstag anstehenden Inflationszahlen. Diese könnten Hinweise darauf liefern, wie sich die höheren Ölpreise auf die Kaufkraft auswirken und was sich daraus für die Geldpolitik ableiten lässt. Zudem lassen mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs die Anleger vorsichtig agieren.
"Der Weg zur Wiederöffnung der Straße von Hormus bleibt ungewiss", schrieben Experten der Großbank UBS um den Investmentchef Mark Haefele. US-Präsident Donald Trump und der Iran hatten jeweils Friedensvorschläge der Gegenseite zur Beilegung des militärischen Konflikts als nicht akzeptabel zurückgewiesen.
Nach den jüngsten Worten Trumps hängt die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."
Was trotz der Iran-Bedenken nicht nachlässt, ist das grundsätzliche Interesse der Anleger an den Profiteuren der KI-Bewegung, die vor allem aus dem Chipsektor stammen. Getrieben von Euphorie mit Blick auf den Ausbau der für Künstliche Intelligenz nötigen Infrastruktur setzen Qualcomm und Micron ihre Rekordjagd fort. Zuletzt gewannen die Aktien jeweils rund acht Prozent.
Für den Kurs von Lumentum ging es um gut 16 Prozent hoch, nachdem bekannt geworden war, dass das auf optoelektrische Komponenten spezialisierte Tech-Unternehmen ab dem 18. Mai einen Platz im Nasdaq 100 erhält. Dort ersetzt werden sollen die Titel des Immobilien-Informationsdienstes Costar , die um mehr als ein Prozent fielen.
Unter den größten Verlierern im S&P sackten Dell um mehr als fünf Prozent ab, nachdem UBS seine Kaufempfehlung für die Anteilscheine gestrichen hatte. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nach der Kursrally der vergangenen zwölf Monate nur noch ausgeglichen, schrieb Analyst David Vogt. Der Computerkonzern erziele zwar starkes Wachstum mit KI-optimierten Servern, doch von ihm erwartete Steigerungen der Erwartungen seien schon eingepreist.
Goodyear büßten mehr als sechs Prozent ein. Die von dem Reifenhersteller veröffentlichten Absatzzahlen für das erste Quartal hatten die Markterwartung knapp verfehlt. Die Deutsche Bank stufte die Aktien daraufhin auf "Halten" ab./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,86 % und einem Kurs von 5,206 auf Tradegate (11. Mai 2026, 19:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +44,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +95,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 776,67 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -79,67 %/-22,32 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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@-Kapitalvernichter- es geht mich ja nix an, fiel mir aber beim ersten Blick gleich auf, daher nur mal als Denkanstoß....:
Aktiendepot – Update April 2026
Das zweite Quartal ist angebrochen – bei mir mit gemischten Gefühlen.
Nachfolgend gibt es das April-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten vier Monate nach den letzten Zahlungseingängen für April:
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Zukäufe/Verkäufe 2026
Ende April gab es gleich drei Zukäufe:
4 weitere McDonald´s-Aktien sind im Depot gelandet zu einem Preis von je 250 € + 7,40 € Ordergebühren.
Direkt im Anschluss zogen weitere 15 Pernod Ricard-Anteile im Depot ein, jeweils zum Kaufpreis von 62,74 € + 11,01 € Ordergebühren (dank der französischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,40 %).
Zum Schluss machten es sich noch 24 zusätzliche Reckitt Benckiser in meinem Depot gemütlich, hier zum Preis von je 54,74 € + 8,18 € Ordergebühren.
Weitere Details, sowie die Übersicht über alle Zukäufe 2026 findet ihr in der nachfolgenden Übersicht:
Wie eigentlich nicht üblich gab es im April zudem einen ersten Verkauf seit Veröffentlichung der regelmäßigen Depotupdates. Intel ist nach einem rasanten Kursanstieg aus dem Depot geflogen. Hierüber hatte ich bereits berichtet. Trotz Freude über einen dicken Gewinn zeigt sich dennoch mal wieder die Deutlichkeit der Problematik des Timings. Die Aktie stieg nach dem Verkauf unbeirrt weiter auf knapp 87 € (gestern). Über Sinn und Unsinn solcher extremen Kursexplosionen lässt sich sicherlich streiten, aber dass man solche Kursprognosen nicht verlässlich abgeben oder einschätzen kann, lässt sich jedenfalls nicht wegdiskutieren. In der Nachbetrachtung steht man dann natürlich recht schlecht da und es gibt sicherlich Stimmen wie „Gewinne laufen lassen“. Bei einem nicht getätigten Kauf und einem nachfolgenden (deutlichen) Rücksetzer würden dagegen viele wahrscheinlich argumentieren „Da hätte man aber besser mal Gewinne mitnehmen können.“ Einen Teilverkauf hatte ich nach kurzer Überlegung auch abgelehnt und wollte mich von allen Aktien von Intel trennen. Somit ist das Thema für mich jetzt auch durch. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht´s!
Strategiewechsel 2026/2027
Genau diese Problematik mit dem Timing – egal ob bei Kauf oder Verkauf – hat mich darin bestärkt, meine Strategie in meinem Hauptdepot (und auch in meinem Zweitdepot und im Depot meiner Frau) anzupassen. Hinzu kommen weitere Probleme wie Ordergebühren, Zeitaufwand und auch steuerliche Nachteile. All diese Probleme kann ich mit ETFs hervorragend umschiffen. Das Hauptaugenmerk bei mir liegt aber tatsächlich beim Thema Zeitaufwand! Ich verbringe zu viel Zeit an und mit der Börse und dem Thema Finanzen allgemein, ohne dass es mich eigentlich weiterbringt. Klar, es macht Spaß und ist auch ein Hobby, aber ich habe auch abseits der Börse viel zu tun und möchte auch dem ein oder anderen weiterem Hobby mehr Zeit widmen. Zudem interessiert sich innerhalb der Familie oder auch im Bekanntenkreis niemand für das Thema. Zu guter Letzt soll auch für die Zukunft alles weitestgehend sattelfest und einfach zu handhaben sein. Falls mit mir mal was sein sollte und ich nicht mehr in der Lage bin, die Depots weiterzuführen, soll im besten Fall einfach alles so weiterlaufen können. Meine Frau oder auch Tochter wären hiermit überfordert (oder würden einfach alles verkaufen).
Natürlich habe ich die Neuausrichtung auch bereits schriftlich fixiert. Dies sieht wie folgt aus:
•Das bestehende Aktiendepot wird bis Jahresende 2026 weiter ausgebaut um einen Gesamtinvestitionsbetrag von 100.000 € ab dem 01.01.2027 zu erreichen. Bei Bedarf und je nach Marktsituation erfolgen möglicherweise Verkäufe und Umschichtungen.
•Das Aktiendepot wird ab dem 01.01.2027 weitestgehend stillgelegt.
•Die Dividenden werden ab diesem Zeitpunkt in einen monatlichen Sparplan auf den ausschüttenden L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dis (WKN WELT0B) reinvestiert – mit monatlichen Beiträgen in Höhe von jeweils 400 €. Ein entsprechender Sparplan wird zum Jahresende 2026 angelegt.
•Zukünftig mögliche Dividendenüberschüsse oder neue Barmittel durch Einzahlungen können entweder für Einzelkäufe im Aktiendepot oder zur Erhöhung der monatlichen Sparrate des ETF-Sparplanes genutzt werden.
•Das Aktiendepot wird aktiv verwaltet, das ETF-Depot dagegen passiv: Verkäufe sind hier vorerst nicht geplant und erfolgen höchstens bei neuen Rekordständen oder nach sehr starken Kursanstiegen, mit dem Ziel die Anteile anschließend wieder günstiger zurückzukaufen.
Das Ziel besteht darin mit möglichst wenig Aufwand einerseits den Vermögensaufbau (kostengünstig) voranzutreiben und andererseits die regelmäßigen Ausschüttungen langfristig weiter zu steigern. Die ETF-Sparrate habe ich mit 400 € monatlich angesetzt. Im Optimalfall wird die Summe von 4.800 € auf Jahressicht vollständig aus den Dividendeneinnahmen des Aktiendepots gedeckt. Im ersten Jahr könnte es aber auch sein, dass hier noch ein kleiner Differenzbetrag offenbleibt. Das wird sich dann in der praktischen Umsetzung zeigen und ich werde hierzu die Entwicklungen in den monatlichen Updates präsentieren.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.209,79 € / 4.300 € (= 28,13 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,31 % / 5 % (= 26,2 %)
Euch allen einen schönen und möglichst sonnigen Wonnemonat Mai mit noch schöneren und strahlenden (Kurs-)Gewinnen!