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    Waffenruhe endet

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    Ukraine erwartet neue russische Angriffe

    Waffenruhe endet - Ukraine erwartet neue russische Angriffe
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Vor dem offiziellen Auslaufen der Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew stellt sich die Ukraine auf neue Angriffe ein. "Wir sehen auch, dass Russland nicht die Absicht hat, diesen Krieg zu beenden", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft. "Wir bereiten uns auf neue Angriffe vor, leider."

    Auch am dritten und offiziell letzten Tag der von US-Präsident Donald Trump vermittelten Waffenruhe verzichteten beide Seiten weitgehend auf Luftangriffe. Am Boden berichteten sie aber von vielen Verstößen des Gegners, auf die jeweils reagiert worden sei. Ähnlich war es bereits bei der Waffenruhe über das orthodoxe Osterfest. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.

    90-Milliarden-Kredit: Erste Auszahlungen im Juni?

    Selenskyj zufolge erwartet die Ukraine die Auszahlung erster Tranchen des EU-Kredits über 90 Milliarden Euro im Juni. Dafür werde intensiv mit der EU-Kommission zusammengearbeitet, damit sich die Auszahlung nicht weiter verzögere. Die Europäische Union hatte den Weg für den Kredit im April freigemacht./ksr/DP/he





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