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    Swastik Wellbeing Sanctuary führt 19 integrative Wellness- und Heilungsprogramme in Indien ein

    PUNE, Indien, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Swastik Wellbeing Sanctuary, Indiens luxuriöse Wellness- und Heilungsdestination im Peacock Valley, Pune, hat den Relaunch seines Portfolios von 19 integrativen Wellness- und Heilungsprogrammen bekannt gegeben, die auf die wachsende globale Nachfrage nach präventiver Gesundheitsversorgung, Langlebigkeit, Biohacking und evidenzbasierter ganzheitlicher Heilung ausgerichtet sind.

    Swastik Wellbeing Sanctuary führt 19 integrative Wellness- und Heilungsprogramme in Indien ein

     

    Das Heiligtum erstreckt sich über 51 Hektar an den Ausläufern der Sahyadri-Bergkette und kombiniert Ayurveda, funktionelle Medizin, Ernährungswissenschaft, therapeutische Ernährung und moderne Wellness-Protokolle in einem luxuriösen Rückzugsort. Der Relaunch spiegelt die zunehmende Verlagerung der weltweiten Wellness-Reisen wider, bei denen die Menschen eine individuelle Veränderung suchen, die sich auf die Gesundheit des Stoffwechsels, das emotionale Wohlbefinden, die Erholung von Stress und die langfristige Vitalität konzentriert.

    Das neu gestaltete Portfolio ist in drei Hauptkategorien gegliedert: Wellness-Programme, Heilungsprogramme und Wellness-Urlaubserlebnisse.

    Die Wellness-Programme konzentrieren sich auf Stressbewältigung, digitale Entgiftung, emotionales Gleichgewicht, Optimierung der Langlebigkeit, Ayurveda Panchakarma, Babymoon Wellness und Corporate Wellness. Diese Programme wurden für leistungsstarke Berufstätige und wellnessbewusste Reisende entwickelt und zielen darauf ab, die Erholung von chronischem Stress, Burnout, Schlafstörungen und lebensstilbedingter Müdigkeit zu unterstützen.

    Swastik hat auch seine klinisch überwachten Heilungsprogramme erweitert und bietet nun krankheitsspezifische Behandlungen für Gewichtsmanagement, Diabetes, Darmgesundheit, Schlafoptimierung, Herz-Wellness, chronische Schmerzen, hormonelle Gesundheit von Frauen, Lebergesundheit, Fruchtbarkeits-Wellness und Tiefenentgiftung an. Jedes Programm umfasst diagnostische Untersuchungen, personalisierte Ernährung, ayurvedische Therapien und Lebensstilinterventionen.

    Eines der Flaggschiffe des Sanctuary ist das Programm Cellular Vitality & Longevity, das im Zusammenhang mit dem weltweit wachsenden Interesse an Biohacking und Langlebigkeit entwickelt wurde. Das Programm kombiniert Therapien zur Unterstützung der Mitochondrien, die Optimierung des zirkadianen Rhythmus, eine auf das Mikrobiom ausgerichtete Ernährung, Anti-Aging-Protokolle und eine personalisierte Wellness-Planung, um die allgemeine Zellgesundheit und Vitalität zu unterstützen.

    „Wir beobachten weltweit einen starken Wandel in der Einstellung der Menschen zu Gesundheit und Wohlbefinden", sagt Anushree Nyati, Direktorin des Swastik Wellbeing Sanctuary. „Der Wellness-Reisende von heute ist auf der Suche nach einer sinnvollen, messbaren Veränderung. Unsere Vision ist es, einen Zufluchtsort zu schaffen, an dem uralte Heilweisheit und moderne Wellness-Wissenschaft zusammenkommen, um ganz persönliche Erfahrungen zu ermöglichen."

    Das 2024 gegründete Swastik Wellbeing Sanctuary hat sich zum Ziel gesetzt, Indien als führende Destination für Luxus-Wellness-Tourismus zu positionieren.

    Über das Swastik Wellbeing Sanctuary

    Swastik Wellbeing Sanctuary ist ein luxuriöser Wellness- und Heilungsort im Peacock Valley, Khadakwasla, Pune, Indien. Auf einer Fläche von 51 Hektar Naturlandschaft werden Ayurveda, funktionelle Medizin, Ernährungswissenschaft und individuelle therapeutische Betreuung integriert, um evidenzbasierte Wellness-Erlebnisse zu bieten, die sich auf Langlebigkeit, präventive Gesundheit, emotionales Wohlbefinden und ganzheitliche Heilung konzentrieren.

    Medienkontakt: Urvashi Mehta, Verkaufsleiterin +91 9028679613

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976749/Swastik_Release.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/swastik-wellbeing-sanctuary-fuhrt-19-integrative-wellness--und-heilungsprogramme-in-indien-ein-302768572.html





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