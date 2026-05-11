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Micron Technology Aktie stark gefragt - 11.05.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +7,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.
Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.
Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.05.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Mit einer Performance von +7,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 683,50€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Micron Technology einen Gewinn von +119,58 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +43,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +92,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +178,25 %.
Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %.
Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+43,70 %
|1 Monat
|+92,36 %
|3 Monate
|+119,58 %
|1 Jahr
|+803,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron: Befürworter stützen den Anstieg mit HBM-/KI-Fundamentals, Kritiker bezweifeln die Nachhaltigkeit. Diskussionen drehen sich um Kursentwicklung, technische Übertreibung und eine Korrektur, falls 770–800 USD unterschritten wird. Dazu werden Bewertung (KGV 2027) und reale Zahlen mit dem Intel-Vergleich gegenübergestellt; einige sehen Wachstumsaussichten trotz Rallye als günstig.
Zur Micron Technology Diskussion
Informationen zur Micron Technology Aktie
Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 776,67 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,21 %. Western Digital notiert im Plus, mit +7,44 %.
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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.