Micron Technology Aktie stark gefragt - 11.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Mit einer Performance von +7,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 683,50€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Micron Technology einen Gewinn von +119,58 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +43,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +92,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +178,25 %.

Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +43,70 % 1 Monat +92,36 % 3 Monate +119,58 % 1 Jahr +803,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 11.05.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Micron: Befürworter stützen den Anstieg mit HBM-/KI-Fundamentals, Kritiker bezweifeln die Nachhaltigkeit. Diskussionen drehen sich um Kursentwicklung, technische Übertreibung und eine Korrektur, falls 770–800 USD unterschritten wird. Dazu werden Bewertung (KGV 2027) und reale Zahlen mit dem Intel-Vergleich gegenübergestellt; einige sehen Wachstumsaussichten trotz Rallye als günstig.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 776,67 Mrd.EUR € wert.

Die US-Börsen sind am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 erreichten nur mit Mühe erneut Rekordstände, …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wochenausblick Börse vom 11.05.2026

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,21 %. Western Digital notiert im Plus, mit +7,44 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.