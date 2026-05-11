Verdi ruft erneut zu Warnstreik bei der Telekom auf
- Verdi ruft Telekom-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz
- Standorte Mainz, Koblenz, Bad Kreuznach, Trier
- Verdi fordert 6,6% mehr, 660 Euro Bonus, 120 Euro Azubi
MAINZ (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat im laufenden Tarifkonflikt Telekom-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und im Saarland für diesen Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Standorte der Telekom in Mainz, Koblenz, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen sowie Trier und Saarbrücken, wie die Gewerkschaft mitteilte.
Darüber hinaus rufe Verdi auch weitere Beschäftigte zu Solidaritätsstreiks auf. Insgesamt werde mit rund 700 Streikenden gerechnet. Damit möchte die Gewerkschaft während der dritten Verhandlungsrunde nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die zweite Tarifverhandlungsrunde Ende April wurde ohne ein Angebot der Arbeitgeber beendet, wie die Gewerkschaft mitgeteilt hatte.
Aufgrund der Arbeitsniederlegung könne es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau und zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen, hieß es weiter. Die Notleitungen seien sichergestellt.
Verdi fordert den Angaben zufolge 6,6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem solle es einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr geben. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 120 Euro steigen, zudem soll es hier einen Bonus in Höhe von 240 Euro im Jahr geben./agy/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 27,73 auf Tradegate (11. Mai 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 135,16 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +30,62 %/+52,39 % bedeutet.
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Und die Hürden sind damit letztlich zu hoch. Auch wenn eine Fusion die Einflussmöglichkeiten auf das Agieren der US-Tochter deutlich erhöhen würde, ist es faktisch nicht durchführbar, ohne dass man sich sehr erheblichen politischen Risiken aussetzt. Welche dann am Ende auch zu finanziellen Risiken führen, und diese könnten jegliche Vorteile die man sich von der Fusion erhofft auffressen.
Ich sehe eher dass dann die Telekom einen Verlauf wie Bayer nehmen kann weil den Amerikanern dann plötzlich auffällt welche Steuerformulare TMUS in den letzten Jahren falsch ausgefüllt hat und welche Regulierungen nicht pinibel fein säuberlich bis auf den 100sten Unterparagraph eingehalten wurden und man sich absurde Regelverstöße einfallen lässt und sich von der telekom auch noch schön die Anwälte Zahlen lässt.
Na klar: wenn der Hirsch sich selber erschiesst und fertig auf dem Teller als Hirschgoulasch anbietet lässt der Amerikaner sich das Menu sicher gut schmecken!
Ich bin der Meinung: dümmer geht es fast nicht