Grand City Properties schlägt Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor
- Grand City schlägt 0,30 Euro Dividende je Aktie
- Unternehmen will künftig Hälfte des FFO 1 auszahlen
- Aroundtown hält mehr als 80 Prozent an Grand City
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties schlägt der am 24. Juni stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor. Künftig will das Unternehmen die Hälfte des sogenannten FFO 1 auf diesem Weg an seine Anteilseigner ausschütten, wie es am Montagabend mitteilte. FFO 1 ist eine für die Immobilienwirtschaft wichtige Rentabilitätskennziffer. Voraussetzung dafür seien entsprechende Marktbedingungen.
Die Maßnahmen kommen vor allem dem Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown zu Gute. Dieser hält mehr als 80 Prozent an dem im Nebenwerte-Index SDax gelisteten Unternehmen./he/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 18.496 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -20,45 %/+59,11 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
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Das Thema Squeeze Out spielt auf absehbarer Zeit keine Rolle. Ursächlich ist hier die Gesetzgebung, denn bei Überschreitung der 90%-Schwelle müsste Aroundtown auf den deutschen Bestand Grunderwerbsteuer bezahlen. Deshalb favorisiere ich ja einen Beherrschungsvertrag, wo man aber noch einen RETT-Blocker benötigen würde, so wie bei der Vonovia/DW.