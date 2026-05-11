Grand City Properties schlägt Dividende von 0,30 Euro je Aktie vor

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 18.496 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -20,45 %/+59,11 % bedeutet.