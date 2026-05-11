🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spitzenverdiener müssen mehr bezahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Spitzenverdiener sollen deutlich mehr Steuern zahlen
    • Entlastung für niedrige und mittlere Einkommen
    • Moderate Erhöhung der Erbschaftsteuer durchsetzen
    Klingbeil - Spitzenverdiener müssen mehr bezahlen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) pocht auf eine Steuerreform, bei der Spitzenverdienende in Deutschland mehr bezahlen müssen. "In diese Richtung werden wir drängen", sagte Klingbeil auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin. "Es kann keine Einkommensteuerreform geben, bei der nicht auch die Spitzenverdiener in diesem Land mehr bezahlen müssen."

    Klingbeil begründete das damit, "dass eine Gesellschaft, in der Ungleichheiten zunehmen, keine produktive Gesellschaft ist". Das Leben sei über Jahre teurer geworden. "Deswegen brauchen wir Entlastung bei Menschen, die 2.500, 3.000, 4.000 im Monat verdienen."

    Kurz vor einem Spitzentreffen der Koalition kommt es beim DGB zu einer Art schwarz-rotem Rede-Fernduell. Nach dem Vizekanzler wollen an diesem Dienstag Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas vor den Delegierten sprechen. Am Abend beraten die Spitzen von Union und SPD dann im Koalitionsausschuss im Kanzleramt, auf den nach den Reibereien der vergangenen Tage besonders aufmerksam geblickt wird.

    "Mehr Verantwortung übernehmen"

    Klingbeil warb für seine Pläne. Die angekündigte Entlastung unten und in der Mitte könne nur funktionieren, "wenn oben die Menschen bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen", sagte der SPD-Chef. Das gelte "auch bei den Staatsfinanzen, die wir haben", fügte der Finanzminister mit Blick auf die erwarteten Löcher im Bundeshaushalt hinzu.

    Merz hatte sich zwar ebenfalls zu einer Einkommensteuerreform bekannt, aber zuletzt auch offen gelassen, ob der Koalition ein Kompromiss gelingt. "Ob wir da zu einem gemeinsamen Weg finden, ist offen", hatte er im ZDF gesagt. "Die unteren und mittleren Einkommen zu entlasten und die oberen noch zusätzlich zu belasten, geht einfach nicht." Merz sagte zudem: "Die Spitzenverdiener in der sogenannten Reichensteuer (...) zahlen heute 45 Prozent plus, wenn sie in der Kirche sind, Kirchensteuer, plus Solidaritätszuschlag." Somit liege die Gesamtsteuerbelastung bei fast 50 Prozent. "Da geht nicht mehr."

    In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD angekündigt: "Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken."

    Klingbeil: Erbschaftsteuer moderat erhöhen

    Klingbeil unterstrich zudem die SPD-Forderung einer Erbschaftsteuerreform. "Das wollen wir in der Regierung vorantreiben." Die Erbschaftsteuer solle moderat erhöht werden. "Dafür kämpfen wir."

    Vor dem DGB bekräftigte Klingbeil auch seinen Änderungswillen bei der Rente oder etwa bei Gesundheit. Hier räumte der SPD-Politiker Differenzen zu den Gewerkschaften an. "Es ist nicht so, dass Ihr da zu 100 Prozent zufrieden seid. Trotzdem ist das unser Anspruch, dass wir jetzt auch Reformen auf den Weg bringen", sagte Klingbeil zum Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung. Die Bundesregierung war auf Kritik des DGB gestoßen, der die von Schwarz-Rot geplanten Einsparungen bei der Gesundheit großteils ablehnt./bw/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil Spitzenverdiener müssen mehr bezahlen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) pocht auf eine Steuerreform, bei der Spitzenverdienende in Deutschland mehr bezahlen müssen. "In diese Richtung werden wir drängen", sagte Klingbeil auf dem DGB-Bundeskongress in Berlin. "Es kann keine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     