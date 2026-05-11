Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.05.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Qualcomm
Tagesperformance: +7,52 %
Platz 1
Performance 1M: +83,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Qualcomm ist überwiegend bullish. Kurs in den letzten 14 Tagen tendenziell steigend, Diskussion um Allzeithochs und Aufwärtsdynamik (AI, Automotive). Einige Anleger nehmen Gewinne bei hohen Kursen mit (z. B. 188–220 USD), andere stocken Positionen wieder auf. Ein paar Stimmen rechnen mit Rücksetzern nach dem Hype. Insgesamt positives, vorsichtiges Sentiment.
Western Digital
Tagesperformance: +7,15 %
Platz 2
Performance 1M: +48,76 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,62 %
Platz 3
Performance 1M: +90,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Micron Tech ist gemischt. Kurzfristig Aufwärtsdruck, 800 USD überschritten; fraglich, ob der Anstieg fundamental durch HBM/AI gestützt ist. Andere sehen starke Zahlen (KGV 2027 im niedrigen Bereich) als Fundament. 14-Tage-Entwicklung: Aufwärts; exakte Prozentzahl nicht genannt.
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 4
Performance 1M: -7,92 %
Shopify
Tagesperformance: -6,11 %
Platz 5
Performance 1M: -7,03 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,03 %
Platz 6
Performance 1M: +63,30 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 7
Performance 1M: -6,99 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 8
Performance 1M: -13,24 %
Ross Stores
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 9
Performance 1M: -4,52 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -5,48 %
Platz 10
Performance 1M: -10,26 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 11
Performance 1M: -33,23 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 12
Performance 1M: +7,14 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 13
Performance 1M: -15,43 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 14
Performance 1M: -4,73 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 15
Performance 1M: -3,28 %
Tesla
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 16
Performance 1M: +27,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Tesla-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Optimisten sehen ATH-Nähe durch Terafab-Chips, FSD-Entwicklungen und China-Wachstum; Skeptiker warnen vor überhöhtem KGV, schwachen Wholesale-/Retail-Zahlen in China (Wholesale 79.478, Retail 25.956) und Export-Übergewicht, plus 4,5% BEV-Marktanteil. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, tendenziell seitwärts.
Autodesk
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 17
Performance 1M: +7,25 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 18
Performance 1M: +21,78 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 19
Performance 1M: +3,30 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 20
Performance 1M: -16,24 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 21
Performance 1M: +3,37 %
Adobe
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 22
Performance 1M: +8,29 %
PepsiCo
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 23
Performance 1M: -4,97 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 24
Performance 1M: +36,60 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 25
Performance 1M: +47,86 %
Insmed
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 26
Performance 1M: -33,30 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 27
Performance 1M: +51,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
WallstreetOnline-Forum: aktuelles Sentiment zu MSTR gemischt. Kursentwicklung stark von BTC-Exposure getrieben; Bear-Markt. BTC/Share: 2024 +91%, 2025 +20%, Q1 2026 +17,2% (splitbereinigt). 2024/25: BTC-Akkumulation massiv, Verwässerung durch ATM-Kapitalerhöhungen belastet; GAAP-Verlust 2025; 2026 erneut starkes BTC-Wachstum. 14-Tage-Kursveränderung nicht konkret genannt. Fokus auf STRC-Cashflow.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 28
Performance 1M: +12,35 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 29
Performance 1M: +36,68 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 30
Performance 1M: -11,61 %
Walmart
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 31
Performance 1M: -0,43 %
Netflix
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 32
Performance 1M: -17,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Netflix. Rechtliche Risiken (Klage von Paxton, Datenschutz) belasten Bewertung; Nutzerzahlen- und Werbestrategie erzeugen Unsicherheit. Positiv bleiben Profitabilität, Aktienrückkäufe und Content-Deals (Paramount). Neue Nutzungszahlen oder Studio-Deals gelten als entscheidend. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wurde nicht angegeben.
Linde
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 33
Performance 1M: -0,68 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 34
Performance 1M: +41,55 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 35
Performance 1M: +15,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Nvidia überwiegend bullisch auf Sicht mehrerer Jahre, gestützt durch AI-Nachfrage, Rechenzentren-Expansion und Fabrik-Expansion. Kurzfristig bleibt 200 USD eine wichtige Unterstützung; Tests um 194–199 wurden gesehen, danach Erholung. Einige rechnen mit 250 USD bis Jahresende; Q1-Zahlen am 20.5 könnten Impulse setzen. 14-Tage-Entwicklung: ca. 194–210 USD, zuletzt über 200.
