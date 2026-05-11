Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.05.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +13,70 %
Platz 1
Performance 1M: +16,67 %
Coherent
Tagesperformance: +13,26 %
Platz 2
Performance 1M: +22,64 %
Corning
Tagesperformance: +11,28 %
Platz 3
Performance 1M: +20,10 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +8,16 %
Platz 4
Performance 1M: +24,03 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -8,02 %
Platz 5
Performance 1M: -10,17 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: +7,81 %
Platz 6
Performance 1M: +10,34 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +7,74 %
Platz 7
Performance 1M: +9,31 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +7,66 %
Platz 8
Performance 1M: +2,40 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: -7,43 %
Platz 9
Performance 1M: -35,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Sentiment zu Zoetis Registered (A): Q1 verfehlte EPS (1,53 USD vs 1,62), Heimtiersegment schwächer; Aktie ca. -20% in den letzten Tagen; 14-Tage-Verlauf tendenziell negativ. Andere Beiträge betonen solides organisches Wachstum, steigende Dividende und defensives Profil; langfristige Käufe möglich. Insgesamt bleibt der Trend volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zoetis Registered (A) eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: +7,38 %
Platz 10
Performance 1M: +48,76 %
Qualcomm
Tagesperformance: +7,34 %
Platz 11
Performance 1M: +83,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Qualcomm ist überwiegend bullish. Kurs in den letzten 14 Tagen tendenziell steigend, Diskussion um Allzeithochs und Aufwärtsdynamik (AI, Automotive). Einige Anleger nehmen Gewinne bei hohen Kursen mit (z. B. 188–220 USD), andere stocken Positionen wieder auf. Ein paar Stimmen rechnen mit Rücksetzern nach dem Hype. Insgesamt positives, vorsichtiges Sentiment.
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -7,22 %
Platz 12
Performance 1M: +6,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu The Trade Desk (A) gemischt. Fundamentale Signale bleiben stark (Kundenbindung >95%, DramaBox/Pacvue/Skai, OpenAI-Optionen), doch der Q2-Umsatzausblick von mindestens 750 Mio. USD lastet negativ. Großinvestoren kaufen bei Tiefständen (Vanguard ca. 5,2%, State Street ca. 10%), Insiderkäufe signalisieren Vertrauen. Kurs zuletzt ca. 23,6 USD (30.04.), 52-Wochentief 91,45. Letzte 14 Tage volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,64 %
Platz 13
Performance 1M: +63,30 %
Coinbase
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 14
Performance 1M: +28,67 %
Philip Morris International
Tagesperformance: +6,37 %
Platz 15
Performance 1M: +12,22 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 16
Performance 1M: -7,92 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 17
Performance 1M: -10,26 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 18
Performance 1M: -6,99 %
Target
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 19
Performance 1M: -3,27 %
Ross Stores
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 20
Performance 1M: -4,52 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 21
Performance 1M: +90,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Micron Tech ist gemischt. Kurzfristig Aufwärtsdruck, 800 USD überschritten; fraglich, ob der Anstieg fundamental durch HBM/AI gestützt ist. Andere sehen starke Zahlen (KGV 2027 im niedrigen Bereich) als Fundament. 14-Tage-Entwicklung: Aufwärts; exakte Prozentzahl nicht genannt.
First Solar
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 22
Performance 1M: +14,34 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 23
Performance 1M: +37,38 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -5,41 %
Platz 24
Performance 1M: -33,23 %
Trimble
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 25
Performance 1M: -11,51 %
CIENA
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 26
Performance 1M: +15,51 %
HP
Tagesperformance: -4,94 %
Platz 27
Performance 1M: +17,95 %
Dow
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 28
Performance 1M: -1,26 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 29
Performance 1M: +34,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Moderna
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 30
Performance 1M: +1,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
wallstreetONLINE bewertet Moderna aktuell als volatil. Hantavirus-Thema treibt kurzfristig Aufmerksamkeit; fundamentals bleiben stark (Grippe+COVID-Kombi, mRNA-1010, Umsatz 2026, Patentlösung, ASCO-Daten). Skepsis wegen möglicher Übertreibung, Short-Quoten; Kurs könnte stark schwanken. Nachbörslich 56,30 USD (Beitrag 7). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl nicht angegeben.
Dollar Tree
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 31
Performance 1M: -9,88 %
STERIS
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 32
Performance 1M: -9,83 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 33
Performance 1M: +7,14 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 34
Performance 1M: +16,02 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 35
Performance 1M: -5,12 %
Quanta Services
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 36
Performance 1M: +31,50 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 37
Performance 1M: -15,17 %
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 38
Performance 1M: +4,38 %
Tesla
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 39
Performance 1M: +27,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Tesla-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Optimisten sehen ATH-Nähe durch Terafab-Chips, FSD-Entwicklungen und China-Wachstum; Skeptiker warnen vor überhöhtem KGV, schwachen Wholesale-/Retail-Zahlen in China (Wholesale 79.478, Retail 25.956) und Export-Übergewicht, plus 4,5% BEV-Marktanteil. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, tendenziell seitwärts.
Roper Technologies
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 40
Performance 1M: -4,73 %
