Dollar General Corporation Aktie weiter auf Talfahrt - -7,51 % - 11.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Dollar General Corporation Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,51 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Dollar General ist eine US-Discountkette mit Fokus auf ländliche Regionen und einkommensschwache Kunden. Sortiment: FMCG, Haushaltswaren, Basis-Textilien, begrenzte Non-Food-Artikel. Starke Präsenz in Kleinstädten, Preisfokus und Nähe zum Kunden. Wichtige Wettbewerber: Walmart, Dollar Tree, Family Dollar, regionale Supermärkte. USP: dichtes Filialnetz in unterversorgten Gebieten, Convenience, günstige Eigenmarken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Dollar General Corporation Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -27,72 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,74 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -24,54 % verloren.

Während Dollar General Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %. Damit gehört Dollar General Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

Dollar General Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,70 % 1 Monat -10,74 % 3 Monate -27,72 % 1 Jahr +8,95 %

Informationen zur Dollar General Corporation Aktie

Stand: 11.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 220 Mio. Dollar General Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,49 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.05.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von TJX Companies, Walmart und Co.

TJX Companies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,07 %. Walmart notiert im Minus, mit -2,13 %.

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Ob die Dollar General Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar General Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.