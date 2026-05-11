JPMORGAN stuft RTL GROUP auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Daniel Kerven begründete das niedrigere Ziel in einem am Montag vorliegenden Dokument vor allem mit dem Dividendenabschlag. Zudem reflektiere der Schritt den schwächeren Barmittelzufluss des Medienkonzerns./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 32,50EUR auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 22:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: RTL GROUP

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

