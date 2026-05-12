ABO Energy passt Prognose 2026 an, legt Sanierungsgutachten vor
ABO Energy steht vor einem Wendepunkt: Ein erstes Sanierungsgutachten bestätigt die Zukunftsfähigkeit, doch Anpassungen bei Prognosen und Kapital erfordern entschlossene Maßnahmen.
Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa
- Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat den ersten Entwurf eines Sanierungsgutachtens erhalten, der die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens bestätigt.
- Voraussetzung für die Sanierung ist der Abschluss einer tragfähigen Sanierungsfinanzierung mit den Finanzierungspartnern.
- Aufgrund der Ergebnisse des Gutachtens muss die Jahresprognose für 2026 angepasst werden, da das Unternehmen nicht mehr erwartet, im laufenden Jahr wieder ein positives Konzernergebnis zu erzielen.
- Für das Jahr 2027 rechnet das Unternehmen auf operativer Ebene (EBITDA) wieder mit einem Gewinn.
- Aufgrund des Geschäftsverlaufs im Jahr 2026 besteht nunmehr ein Verlust in Höhe von der Hälfte des Grundkapitals, weshalb eine außerordentliche Hauptversammlung zur Verlustanzeige gemäß § 92 AktG einberufen wird.
- Das Unternehmen veröffentlicht diese Informationen im Rahmen gesetzlicher Meldepflichten und betont die Bedeutung der Sanierungsmaßnahmen für die zukünftige Entwicklung.
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