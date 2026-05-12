Chinas Würgegriff und die Achillesferse der Aufrüstung: Der Krimi um Rheinmetall, Renk und Antimony Resources!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Welt rüstet auf, und an der Börse feierten die großen Namen der Verteidigungsindustrie eine beispiellose Rally. Doch zuletzt ging es eher bergab an der Börse mit den Kursen von …



