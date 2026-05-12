KURSRUTSCH bei Nel ASA und Evotec! KURSCHANCE bei HPQ Silicon! Steht die Aktie von HPQ Silicon vor einer Neubewertung? Dafür gibt es jedenfalls gute Gründe. Die Hochleistungsbatterien haben erneut überzeugt. Damit könnte für Anwendungen in Drohnen, Verteidigung, Mobilität und High-End-Elektronik ein bedeutender …



