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    KURSRUTSCH bei Nel ASA und Evotec! KURSCHANCE bei HPQ Silicon!

    Steht die Aktie von HPQ Silicon vor einer Neubewertung? Dafür gibt es jedenfalls gute Gründe. Die Hochleistungsbatterien haben erneut überzeugt. Damit könnte für Anwendungen in Drohnen, Verteidigung, Mobilität und High-End-Elektronik ein bedeutender …

    KURSRUTSCH bei Nel ASA und Evotec! KURSCHANCE bei HPQ Silicon!
    Foto: esg-aktien.de
    Steht die Aktie von HPQ Silicon vor einer Neubewertung? Dafür gibt es jedenfalls gute Gründe. Die Hochleistungsbatterien haben erneut überzeugt. Damit könnte für Anwendungen in Drohnen, Verteidigung, Mobilität und High-End-Elektronik ein bedeutender Technologiesprung bevorstehen. Ein Technologiesprung soll die neue Generation druckbetriebener alkalischer Elektrolyseure von Nel ASA darstellen. An der Börse sorgte die Meldung jedoch für einen Abverkauf der Aktie. Anleger hatten nach der Rally wohl auf eine größere News spekuliert. Ernüchterung auch bei Evotec. Der Vorstand gab im Rahmen der Q1-Zahlen einen optimistischen Ausblick. Doch Umsatz und EBITDA im ersten Quartal überzeugten zunächst nicht. Die Kursziele der Analysten gehen weit auseinander.

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