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    Dertour

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    Solo-Reisen und Ägypten-Boom

    Für Sie zusammengefasst
    • Solo-Reisen bei Dertour fast jede fünfte Reise
    • Ägypten löst Spanien als beliebtestes Ziel ab
    • Wintergeschäft stabil 86 Prozent buchten 4-5 Sterne
    Dertour - Solo-Reisen und Ägypten-Boom
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    KÖLN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Allein in den Urlaub: Was lange als Nische galt, wird für Reiseveranstalter immer wichtiger. Beim Branchenzweiten Dertour wurde im vergangenen Winter fast jede fünfte Reise ohne Begleitung unternommen. "Solo-Reisen sind ein fester Bestandteil des Reisemarkts", sagte Dertour-Geschäftsführer Sven Schikarsky.

    Nach Angaben des Veranstalters waren zwei Drittel der Alleinreisenden 50 Jahre oder älter. Viele von ihnen überwinterten in sonnigen Ländern wie Tunesien oder Thailand, das wegen seiner guten medizinischen Versorgung als Ziel für Langzeiturlauber geschätzt werde. Jüngere Urlauber verreisten dagegen häufig nach Schul- oder Studienabschluss allein, um größere Reisen etwa nach Australien oder Indien zu unternehmen.

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    Urlaub trotz Konsumflaute gefragt

    Insgesamt blieb das Wintergeschäft des Reiseveranstalters stabil. Die Gästezahlen lagen laut Dertour auf dem Niveau des Vorjahres. "Trotz insgesamt verhaltener Konsumstimmung blieb der Winterurlaub für viele Menschen eine hohe Priorität", sagte Dertour-Deutschland-Chef Boris Raoul. Viele Reisende hätten ihren Urlaub demnach nicht gestrichen, sondern bewusster geplant, früher gebucht und stärker auf Preis-Leistung geachtet.

    Die Urlauber verreisten im Winter im Schnitt rund neuneinhalb Tage. Der Wunsch nach Komfort blieb dabei hoch: 86 Prozent der Gäste buchten ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel. Fast jeder zweite Urlauber entschied sich zudem für All-inclusive.

    Ägypten zieht an Spanien vorbei

    Besonders gefragt blieben dabei Reiseziele auf der Kurz- und Mittelstrecke. Rund 65 Prozent der Dertour-Gäste verbrachten dort ihren Winterurlaub. Von dem stärkeren Fokus vieler Reisender auf Preis-Leistung profitierte vor allem Ägypten. Das Land löste Spanien als beliebtestes Reiseziel ab und verzeichnete zugleich das größte Gästeplus aller Reiseziele. Die ausgewerteten Buchungen beziehen sich allerdings auf Reisen bis Ende Februar und damit auf einen Zeitraum vor dem Krieg im Nahen Osten.

    Die fünf beliebtesten Winterziele auf der Kurz- und Mittelstrecke im Überblick:

    1. Ägypten

    2. Spanien

    3. Türkei

    4. Deutschland

    5. Österreich

    Politische Lage bremst USA-Reisen

    Wer weiter weg wollte, reiste im Winter vor allem nach Thailand. Beliebt blieben bei Fernreisen zudem Ziele in Ostafrika. Die Region mit Reisezielen wie Kenia, Tansania und Sansibar profitiert laut Dertour unter anderem von Safari-Angeboten, dem Trend zu erlebnisorientierten Reisen und neuen Flugverbindungen.

    Nordamerika verlor dagegen deutlich an Bedeutung und fiel in der Rangliste von Platz vier auf Platz sechs zurück. Dertour führte den Gästerückgang, wie bereits im vergangenen Sommer, auf die politische Lage in den USA zurück. Die Top-Fünf im Überblick:

    1. Thailand

    2. Indischer Ozean

    3. Karibik

    4. Vereinigte Arabische Emirate

    5. Ostafrika

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    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 6,625 auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,36 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +50,94 %/+35,85 % bedeutet.




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