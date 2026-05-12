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    Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland zahlt über zehn Millionen Euro an die EU
    • Finanziert Infrastruktur für Ausbildungseinrichtung
    • Sichert Einsatzfähigkeit und künftige Abschreckung
    Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Deutschland beteiligt sich mit mehr als zehn Millionen Euro an einer EU-Initiative zum Aufbau militärischer Ausbildungszentren in der Ukraine. Mit dem Beitrag finanziert die Bundesrepublik die Infrastruktur für eine komplette Ausbildungseinrichtung, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sagte.

    Diese Ausbildungseinrichtungen in der Ukraine sollen nach seinen Worten dafür sorgen, dass die Einsatzfähigkeit der ukrainischen Armee hoch bleibt - auch nach einem möglichen Friedensschluss mit Russland, das vor gut vier Jahren in das Nachbarland einmarschiert war.

    Pistorius sagte weiter, dies sei eine von mehreren Maßnahmen zu künftigen Abschreckung. Bislang seien fast 27.000 ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet worden./cn/DP/zb





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