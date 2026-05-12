Statistiker legen Inflationsdaten für Deutschland vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg mit dem Ölpreisschock hat die Inflation in Deutschland stark steigen lassen. Mit 2,9 Prozent kletterte die Teuerungsrate im April auf den höchsten Stand seit Januar 2024. An diesem Dienstag (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt Details zur Entwicklung der Verbraucherpreise. Nach vorläufigen Berechnungen verteuerte sich Energie sprunghaft: Die Preise für Haushaltsenergie und Sprit lagen im April um 10,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Lebensmittel verteuerten sich dagegen nur leicht um 1,2 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen wie Restaurantbesuche stiegen im April um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat - nach Einschätzung von Ökonomen etwa wegen Preiserhöhungen für Flugtickets und Pauschalreisen.