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    Finanzminister legt Jahresbilanz des Zolls vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil legt Jahresbilanz des Zolls in Leipzig
    • Zoll bekämpft Schwarzarbeit in der Paketbranche
    • Informiert über Zollkontrollen bei Warensendungen
    Finanzminister legt Jahresbilanz des Zolls vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) legt am Dienstag (11.00 Uhr) in Leipzig die Jahresbilanz des Zolls vor. Die Zöllner gehen - oft in bundesweiten Aktionen wie jüngst in der Paketbranche - gegen Schwarzarbeit vor und prüfen, ob Mindestlöhne gezahlt werden.

    Klingbeil stellt die Bilanz zusammen mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, auf dem Gelände des Flughafens Leipzig vor. Der Airport in Sachsen ist ein wichtiges Logistik-Drehkreuz.

    Nach Angaben seines Ministeriums will sich der Finanzminister auf dem Flughafengelände auch über die Arbeit des Zolls in den Bereichen Internethandel sowie Abfertigung und Kontrolle von Warensendungen informieren./rot/DP/jha





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